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На администрацию Трампа подали более 220 исков, передает ABC - РИА Новости, 29.04.2025
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15:12 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/tramp-2014079277.html
На администрацию Трампа подали более 220 исков, передает ABC
На администрацию Трампа подали более 220 исков, передает ABC - РИА Новости, 29.04.2025
На администрацию Трампа подали более 220 исков, передает ABC
В течение первых трех месяцев своего пребывания на посту президента США Дональд Трамп столкнулся с более чем 220 судебными разбирательствами, в которых... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:12:00+03:00
2025-04-29T15:12:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В течение первых трех месяцев своего пребывания на посту президента США Дональд Трамп столкнулся с более чем 220 судебными разбирательствами, в которых оспаривалась законность действий его администрации, следует из обзора судебных документов телеканала ABC. В конце марта СМИ сообщали о более 150 судебных исках против администрации. "Стремительным действиям президента противодействует столь же мощный поток судебных исков - по меньшей мере 220 исков в судах по всей стране, - оспаривающих более двух десятков указов президента, увольнение двадцати высокопоставленных чиновников и десятки других действий исполнительной власти", - передает телеканал. Отмечается, что порядка 60 исков касаются миграционной политики, в том числе запрета на получение гражданства по праву рождения. Также оспариваются масштабные увольнения государственных служащих. Во многих случаях судам удалось заблокировать действия исполнительной власти, а в шести случаях администрация проигнорировала решения судов. Большинство судебных дел пока не прошли через полную процедуру апелляции и не дошли до верховного суда.
https://ria.ru/20250429/impichment-2013974613.html
https://ria.ru/20250429/tramp-2014045719.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
На администрацию Трампа подали более 220 исков, передает ABC

ABC: Трамп за три месяца столкнулся с более чем 220 судебными разбирательствами

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В течение первых трех месяцев своего пребывания на посту президента США Дональд Трамп столкнулся с более чем 220 судебными разбирательствами, в которых оспаривалась законность действий его администрации, следует из обзора судебных документов телеканала ABC.
В конце марта СМИ сообщали о более 150 судебных исках против администрации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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"Стремительным действиям президента противодействует столь же мощный поток судебных исков - по меньшей мере 220 исков в судах по всей стране, - оспаривающих более двух десятков указов президента, увольнение двадцати высокопоставленных чиновников и десятки других действий исполнительной власти", - передает телеканал.
Отмечается, что порядка 60 исков касаются миграционной политики, в том числе запрета на получение гражданства по праву рождения. Также оспариваются масштабные увольнения государственных служащих. Во многих случаях судам удалось заблокировать действия исполнительной власти, а в шести случаях администрация проигнорировала решения судов. Большинство судебных дел пока не прошли через полную процедуру апелляции и не дошли до верховного суда.
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