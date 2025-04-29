Экс-посол Британии: Трамп привнес реализм в подход Запада по Украине
Форд: шоковая терапия Трампа привнесла реализм в подход Запада к Украине
© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 29 апр – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа с использованием "шоковой терапии" привнесла реализм в подход Запада по Украине, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии, эксперт по Ближнему Востоку Питер Форд, комментируя первые 100 дней пребывания американского лидера на посту.
"Главным достижением администрации (президента США Дональда Трампа – ред.) является то, что она привнесла реализм в западное мышление об Украине, используя шоковую терапию", – сказал Форд.
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В качестве "разочарования" экс-дипломат обозначил то, что нынешние власти не следуют собственному "анализу".
"Администрация действительно могла бы остановить боевые действия в течение 100 дней, если бы прекратила военное и разведывательное сотрудничество с Украиной, как она сделала вкратце в начале. Администрация нарабатывает послужной список, демонстрируя недостаточную приверженность", – отметил Форд.
Он подчеркнул, что самым крупным "просчетом" американских властей стало проявление аналогичных действий в отношении сектора Газа. Там также можно было достичь окончания боевых действий за счет прекращения обмена разведданными с Израилем.
"Она (администрация Трампа - ред.) совершила ошибку, полагая, что сможет удержать неоконсерваторов-республиканцев на стороне Украины, будучи любезной с Израилем. Большой просчет", – подытожил Форд.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
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