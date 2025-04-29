https://ria.ru/20250429/tramp-2014077810.html

Экс-посол Британии: Трамп привнес реализм в подход Запада по Украине

Экс-посол Британии: Трамп привнес реализм в подход Запада по Украине - РИА Новости, 29.04.2025

Экс-посол Британии: Трамп привнес реализм в подход Запада по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа с использованием "шоковой терапии" привнесла реализм в подход Запада по Украине, заявил РИА Новости бывший посол... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:10:00+03:00

2025-04-29T15:10:00+03:00

2025-04-29T15:10:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 29 апр – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа с использованием "шоковой терапии" привнесла реализм в подход Запада по Украине, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии, эксперт по Ближнему Востоку Питер Форд, комментируя первые 100 дней пребывания американского лидера на посту. "Главным достижением администрации (президента США Дональда Трампа – ред.) является то, что она привнесла реализм в западное мышление об Украине, используя шоковую терапию", – сказал Форд. В качестве "разочарования" экс-дипломат обозначил то, что нынешние власти не следуют собственному "анализу". "Администрация действительно могла бы остановить боевые действия в течение 100 дней, если бы прекратила военное и разведывательное сотрудничество с Украиной, как она сделала вкратце в начале. Администрация нарабатывает послужной список, демонстрируя недостаточную приверженность", – отметил Форд. Он подчеркнул, что самым крупным "просчетом" американских властей стало проявление аналогичных действий в отношении сектора Газа. Там также можно было достичь окончания боевых действий за счет прекращения обмена разведданными с Израилем. "Она (администрация Трампа - ред.) совершила ошибку, полагая, что сможет удержать неоконсерваторов-республиканцев на стороне Украины, будучи любезной с Израилем. Большой просчет", – подытожил Форд. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.

https://ria.ru/20250427/sabotazh-2013639802.html

https://ria.ru/20250424/es-2013100138.html

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в мире, украина, сша, израиль, дональд трамп, владимир путин, введение трампом пошлин на импорт