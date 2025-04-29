https://ria.ru/20250429/tramp-2014045719.html

Помощники Трампа не спешат выполнять его приказы, пишут СМИ

Помощники Трампа не спешат выполнять его приказы, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2025

Помощники Трампа не спешат выполнять его приказы, пишут СМИ

Некоторые помощники президента США Дональда Трампа следуют правилу не приступать к выполнению задачи, пока президент не заявит о чем-либо дважды, потому что он... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T13:36:00+03:00

2025-04-29T13:36:00+03:00

2025-04-29T13:36:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Некоторые помощники президента США Дональда Трампа следуют правилу не приступать к выполнению задачи, пока президент не заявит о чем-либо дважды, потому что он "говорит много ерунды", пишет журнал Atlantic. "Некоторые советники Трампа научились действовать по неофициальному правилу: они приступают к выполнению задачи только после того, как он упомянет её дважды. Это необходимое и важное правило, поскольку, как объяснил один из советников, "он говорит много ерунды", - говорится в материале издания. Как пишет Atlantic, помощники Трампа прибегли к этому правилу в частности когда Трамп во второй раз заявил о желании "установить контроль" над Мемориальным центром исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди.

https://ria.ru/20250331/sovetniki-2008350601.html

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в мире, сша, дональд трамп