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Помощники Трампа не спешат выполнять его приказы, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2025
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13:36 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/tramp-2014045719.html
Помощники Трампа не спешат выполнять его приказы, пишут СМИ
Помощники Трампа не спешат выполнять его приказы, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2025
Помощники Трампа не спешат выполнять его приказы, пишут СМИ
Некоторые помощники президента США Дональда Трампа следуют правилу не приступать к выполнению задачи, пока президент не заявит о чем-либо дважды, потому что он... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T13:36:00+03:00
2025-04-29T13:36:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Некоторые помощники президента США Дональда Трампа следуют правилу не приступать к выполнению задачи, пока президент не заявит о чем-либо дважды, потому что он "говорит много ерунды", пишет журнал Atlantic. "Некоторые советники Трампа научились действовать по неофициальному правилу: они приступают к выполнению задачи только после того, как он упомянет её дважды. Это необходимое и важное правило, поскольку, как объяснил один из советников, "он говорит много ерунды", - говорится в материале издания. Как пишет Atlantic, помощники Трампа прибегли к этому правилу в частности когда Трамп во второй раз заявил о желании "установить контроль" над Мемориальным центром исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Помощники Трампа не спешат выполнять его приказы, пишут СМИ

Atlantic: помощники Трампа считают, что президент "говорит много ерунды"

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Некоторые помощники президента США Дональда Трампа следуют правилу не приступать к выполнению задачи, пока президент не заявит о чем-либо дважды, потому что он "говорит много ерунды", пишет журнал Atlantic.
«
"Некоторые советники Трампа научились действовать по неофициальному правилу: они приступают к выполнению задачи только после того, как он упомянет её дважды. Это необходимое и важное правило, поскольку, как объяснил один из советников, "он говорит много ерунды", - говорится в материале издания.
Как пишет Atlantic, помощники Трампа прибегли к этому правилу в частности когда Трамп во второй раз заявил о желании "установить контроль" над Мемориальным центром исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди.
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