https://ria.ru/20250429/tramp-2014045719.html
Помощники Трампа не спешат выполнять его приказы, пишут СМИ
Помощники Трампа не спешат выполнять его приказы, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2025
Помощники Трампа не спешат выполнять его приказы, пишут СМИ
Некоторые помощники президента США Дональда Трампа следуют правилу не приступать к выполнению задачи, пока президент не заявит о чем-либо дважды, потому что он... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T13:36:00+03:00
2025-04-29T13:36:00+03:00
2025-04-29T13:36:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013177130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0a1627a628df68bb06c5b5872704c6c.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Некоторые помощники президента США Дональда Трампа следуют правилу не приступать к выполнению задачи, пока президент не заявит о чем-либо дважды, потому что он "говорит много ерунды", пишет журнал Atlantic. "Некоторые советники Трампа научились действовать по неофициальному правилу: они приступают к выполнению задачи только после того, как он упомянет её дважды. Это необходимое и важное правило, поскольку, как объяснил один из советников, "он говорит много ерунды", - говорится в материале издания. Как пишет Atlantic, помощники Трампа прибегли к этому правилу в частности когда Трамп во второй раз заявил о желании "установить контроль" над Мемориальным центром исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди.
https://ria.ru/20250331/sovetniki-2008350601.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013177130_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_e35561052ab8cab1fd6d7ed432b8e2de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Помощники Трампа не спешат выполнять его приказы, пишут СМИ
Atlantic: помощники Трампа считают, что президент "говорит много ерунды"