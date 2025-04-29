https://ria.ru/20250429/tramp-2014024385.html

СМИ: советники Трампа готовятся к возможному импичменту

СМИ: советники Трампа готовятся к возможному импичменту - РИА Новости, 29.04.2025

СМИ: советники Трампа готовятся к возможному импичменту

Советники президента США Дональда Трампа разрабатывают стратегию на случай попытки вынесения ему импичмента, что будет возможно в следующем году, если демократы РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:29:00+03:00

2025-04-29T12:29:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Советники президента США Дональда Трампа разрабатывают стратегию на случай попытки вынесения ему импичмента, что будет возможно в следующем году, если демократы получат контроль над палатой представителей, сообщает портал Axios. Ранее американский конгрессмен-демократ Шри Танедар заявил, что представил резолюцию о вынесении импичмента Трампу по семи статьям, в том числе за "тираническое превышение полномочий". Портал Axios отмечал, что речь идет о первой за этот год попытке законодателя-демократа из палаты представителей вынести импичмент президенту или члену его администрации. Однако портал указал на то, что Танедар вряд ли чего-либо добьется с учетом того, что конгресс находится под контролем республиканцев. "Советники президента Трампа серьезно рассматривают вероятность, что его могут снова подвергнуть процедуре импичмента, если в следующем году демократы получат большинство в палате представителей", - говорится в материале на сайте портала. На данный момент палата находится под контролем республиканцев, однако уже сейчас поступают сигналы о возможном желании демократов запустить процедуру. В частности, об этом свидетельствует инициатива Танедара. С одной стороны, демократы чувствуют давление со стороны избирателей, которые хотят, чтобы они более решительно противостояли Трампу. С другой стороны, некоторые политтехнологи полагают, что более умеренная позиция поможет демократам завоевать доверие центристских колеблющихся избирателей, которые в 2024 году отдали предпочтение Трампу. Трамп в интервью журналу Time, опубликованном 25 апреля, заявил, что не стремится расширить полномочия главы государства, а лишь реализует их в рамках конституции. Американский лидер отметил, что за первые 100 дней работы своей администрации добился значительных результатов, в том числе в сфере внешней торговли.

https://ria.ru/20250406/pushkov-2009657346.html

https://ria.ru/20250429/tramp-2013960200.html

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в мире, сша, дональд трамп