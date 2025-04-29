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Трамп может смягчить импортные пошлины для автопроизводителей, пишет WSJ - РИА Новости, 29.04.2025
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07:59 29.04.2025 (обновлено: 08:00 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/tramp-2013969220.html
Трамп может смягчить импортные пошлины для автопроизводителей, пишет WSJ
Трамп может смягчить импортные пошлины для автопроизводителей, пишет WSJ - РИА Новости, 29.04.2025
Трамп может смягчить импортные пошлины для автопроизводителей, пишет WSJ
Президент США Дональд Трамп может смягчить импортные пошлины для автопроизводителей, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T07:59:00+03:00
2025-04-29T08:00:00+03:00
экономика
авто
китай
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может смягчить импортные пошлины для автопроизводителей, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Как пишет Wall Street Journal, ожидается, что Трамп примет соответствующие меры перед поездкой в ​​Мичиган на митинг во вторник. "Ожидается, что Трамп смягчит влияние своих автомобильных пошлин, исключив введение пошлин на иностранные автомобили поверх (других - ред.) введенных им пошлин и сократив некоторые сборы на иностранные детали, используемые для производства автомобилей в США", - говорится в сообщении издания. По данным источников газеты, это будет означать, что автопроизводители, которые уже платят относящиеся к автомобилям пошлины, будут освобождены от уплаты других тарифов, например, на сталь и алюминий. Более того, по словам источников, автопроизводители могут получить возмещение уже уплаченных пошлин. Также в публикации отмечается, что администрация Трампа намерена пересмотреть пошлины на иностранные автозапчасти, которые должны составить 25% и вступить в силу в субботу. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. В интервью журналу Time 25 апреля Трамп заявил, что ранее Соединенные Штаты "тащили другие страны на себе" и несли убытки из-за несправедливых торговых соглашений, но его администрация изменила подход и начала взимать значительные пошлины: 25% на автомобили, сталь и алюминий.
https://ria.ru/20250428/tramp-2013750251.html
https://ria.ru/20250426/tramp-2013534837.html
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экономика, авто, китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Авто, Китай, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп может смягчить импортные пошлины для автопроизводителей, пишет WSJ

WSJ: Трамп может смягчить импортные пошлины для автопроизводителей

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может смягчить импортные пошлины для автопроизводителей, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как пишет Wall Street Journal, ожидается, что Трамп примет соответствующие меры перед поездкой в ​​Мичиган на митинг во вторник.
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"Ожидается, что Трамп смягчит влияние своих автомобильных пошлин, исключив введение пошлин на иностранные автомобили поверх (других - ред.) введенных им пошлин и сократив некоторые сборы на иностранные детали, используемые для производства автомобилей в США", - говорится в сообщении издания.
По данным источников газеты, это будет означать, что автопроизводители, которые уже платят относящиеся к автомобилям пошлины, будут освобождены от уплаты других тарифов, например, на сталь и алюминий. Более того, по словам источников, автопроизводители могут получить возмещение уже уплаченных пошлин. Также в публикации отмечается, что администрация Трампа намерена пересмотреть пошлины на иностранные автозапчасти, которые должны составить 25% и вступить в силу в субботу.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
В интервью журналу Time 25 апреля Трамп заявил, что ранее Соединенные Штаты "тащили другие страны на себе" и несли убытки из-за несправедливых торговых соглашений, но его администрация изменила подход и начала взимать значительные пошлины: 25% на автомобили, сталь и алюминий.
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ЭкономикаАвтоКитайСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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