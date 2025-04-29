Трамп ищет сферы сотрудничества с Россией, считает эксперт
Николай Петро: Трамп перешел от конфронтации с РФ к поиску сфер сотрудничества
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Первые 100 дней второго президентства Трампа ознаменовали глубокий сдвиг в сторону поиска сфер сотрудничества с Россией вместо конфронтации, сказал РИА Новости профессор политологии в университете Род-Айленда Николай Петро.
Трамп официально вступил в должность 47-го президента США 20 января. Придя в Белый дом, президент и его команда возобновили прямые контакты с Москвой, которые были прерваны администрацией Джо Байдена после начала специальной военной операции на Украине.
"У президента Трампа совершенно иной взгляд на Россию, нежели у его предшественников. Вместо того чтобы предполагать, что интересы России должны сталкиваться с американскими интересами, он допускает, что две (страны - ред.) могут найти сферы сотрудничества. И что такое сотрудничество обладает потенциалом для расширения", - сказал РИА Новости Петро.
Эксперт описал такую постановку вопроса как "очень глубокий сдвиг" по сравнению с большей частью американской политической элиты и СМИ, которые продолжают выставлять Россию в виде угрозы Соединенным Штатам.
В течение первых 100 дней своего второго срока американский президент провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются также визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты.
Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между США и Россией.