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Трамп ищет сферы сотрудничества с Россией, считает эксперт - РИА Новости, 29.04.2025
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06:55 29.04.2025 (обновлено: 07:09 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/tramp-2013966275.html
Трамп ищет сферы сотрудничества с Россией, считает эксперт
Трамп ищет сферы сотрудничества с Россией, считает эксперт - РИА Новости, 29.04.2025
Трамп ищет сферы сотрудничества с Россией, считает эксперт
Первые 100 дней второго президентства Трампа ознаменовали глубокий сдвиг в сторону поиска сфер сотрудничества с Россией вместо конфронтации, сказал РИА Новости... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T06:55:00+03:00
2025-04-29T07:09:00+03:00
россия
сша
род-айленд
джо байден
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Первые 100 дней второго президентства Трампа ознаменовали глубокий сдвиг в сторону поиска сфер сотрудничества с Россией вместо конфронтации, сказал РИА Новости профессор политологии в университете Род-Айленда Николай Петро. Трамп официально вступил в должность 47-го президента США 20 января. Придя в Белый дом, президент и его команда возобновили прямые контакты с Москвой, которые были прерваны администрацией Джо Байдена после начала специальной военной операции на Украине. "У президента Трампа совершенно иной взгляд на Россию, нежели у его предшественников. Вместо того чтобы предполагать, что интересы России должны сталкиваться с американскими интересами, он допускает, что две (страны - ред.) могут найти сферы сотрудничества. И что такое сотрудничество обладает потенциалом для расширения", - сказал РИА Новости Петро. Эксперт описал такую постановку вопроса как "очень глубокий сдвиг" по сравнению с большей частью американской политической элиты и СМИ, которые продолжают выставлять Россию в виде угрозы Соединенным Штатам. В течение первых 100 дней своего второго срока американский президент провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются также визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты. Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между США и Россией.
https://ria.ru/20250429/tramp-2013955376.html
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013934598.html
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сша
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россия, сша, род-айленд, джо байден, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Род-Айленд, Джо Байден, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций
Трамп ищет сферы сотрудничества с Россией, считает эксперт

Николай Петро: Трамп перешел от конфронтации с РФ к поиску сфер сотрудничества

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Первые 100 дней второго президентства Трампа ознаменовали глубокий сдвиг в сторону поиска сфер сотрудничества с Россией вместо конфронтации, сказал РИА Новости профессор политологии в университете Род-Айленда Николай Петро.
Трамп официально вступил в должность 47-го президента США 20 января. Придя в Белый дом, президент и его команда возобновили прямые контакты с Москвой, которые были прерваны администрацией Джо Байдена после начала специальной военной операции на Украине.
Президент США Дональд Трамп общается со СМИ в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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"У президента Трампа совершенно иной взгляд на Россию, нежели у его предшественников. Вместо того чтобы предполагать, что интересы России должны сталкиваться с американскими интересами, он допускает, что две (страны - ред.) могут найти сферы сотрудничества. И что такое сотрудничество обладает потенциалом для расширения", - сказал РИА Новости Петро.
Эксперт описал такую постановку вопроса как "очень глубокий сдвиг" по сравнению с большей частью американской политической элиты и СМИ, которые продолжают выставлять Россию в виде угрозы Соединенным Штатам.
В течение первых 100 дней своего второго срока американский президент провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются также визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты.
Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между США и Россией.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Эксперт рассказал, что подтолкнет Трампа к прекращению помощи Киеву
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РоссияСШАРод-АйлендДжо БайденВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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