https://ria.ru/20250429/tramp-2013960200.html

СМИ подсчитали количество уволенных при Трампе федеральных служащих

СМИ подсчитали количество уволенных при Трампе федеральных служащих - РИА Новости, 29.04.2025

СМИ подсчитали количество уволенных при Трампе федеральных служащих

За первые три месяца президентства Дональда Трампа было уволено как минимум 121 тысяча федеральных служащих, следует из анализа, проведенного телеканалом CNN. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T03:53:00+03:00

2025-04-29T03:53:00+03:00

2025-04-29T03:53:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. За первые три месяца президентства Дональда Трампа было уволено как минимум 121 тысяча федеральных служащих, следует из анализа, проведенного телеканалом CNN. "Согласно анализу CNN, в этом году было уволено по меньшей мере 121 тысяча федеральных служащих. Это более чем в два раза превышает количество зафиксированных увольнений в любой другой отрасли", - говорится в отчете. По данным международной компании по подбору персонала Challenger, Gray & Christmas, количество сокращенных государственных служащих может достигать 280 тысяч, уточняется в сообщении телеканала. Первая волна массовых увольнений началась 14 февраля и получила в американских СМИ название "Резня в День святого Валентина". К марту она достигла своего пика - количество уведомлений об увольнениях стало уменьшаться, следует из отчета CNN. Ни одно другое американское ведомство не столкнулось с таким давлением, как Агентство США по международному развитию (USAID). После нескольких месяцев сокращений Госдепартамент официально объявил о закрытии USAID. Почти 84% сотрудников Департамента жилищного строительства и городского развития, входящего в состав Министерства жилищного строительства и городского развития США, были уволены. Также под удар попали сотрудники Министерства образования (51%), Министерства по делам ветеранов (15%) и Национальных институтов здравоохранения (10%). Отчет CNN был подготовлен с использованием данных федеральных агентств, информации от сотрудников, служебных записок, заявлений чиновников, а также публикаций других СМИ. Однако исследование не включает в себя данные о тех, кто был восстановлен в должности, кто находится в административном отпуске или уволился по собственному желанию.

https://ria.ru/20250422/pentagon-2012641975.html

https://ria.ru/20250420/pentagon-2012347886.html

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в мире, сша, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, государственный департамент сша