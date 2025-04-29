СМИ подсчитали количество уволенных при Трампе федеральных служащих
CNN: более 120 тысяч федеральных служащих потеряли работу при Трампе
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. За первые три месяца президентства Дональда Трампа было уволено как минимум 121 тысяча федеральных служащих, следует из анализа, проведенного телеканалом CNN.
"Согласно анализу CNN, в этом году было уволено по меньшей мере 121 тысяча федеральных служащих. Это более чем в два раза превышает количество зафиксированных увольнений в любой другой отрасли", - говорится в отчете.
Экс-советник Пентагона назвал причину своего увольнения
22 апреля, 05:21
По данным международной компании по подбору персонала Challenger, Gray & Christmas, количество сокращенных государственных служащих может достигать 280 тысяч, уточняется в сообщении телеканала.
Первая волна массовых увольнений началась 14 февраля и получила в американских СМИ название "Резня в День святого Валентина". К марту она достигла своего пика - количество уведомлений об увольнениях стало уменьшаться, следует из отчета CNN.
Ни одно другое американское ведомство не столкнулось с таким давлением, как Агентство США по международному развитию (USAID). После нескольких месяцев сокращений Госдепартамент официально объявил о закрытии USAID.
Почти 84% сотрудников Департамента жилищного строительства и городского развития, входящего в состав Министерства жилищного строительства и городского развития США, были уволены. Также под удар попали сотрудники Министерства образования (51%), Министерства по делам ветеранов (15%) и Национальных институтов здравоохранения (10%).
Отчет CNN был подготовлен с использованием данных федеральных агентств, информации от сотрудников, служебных записок, заявлений чиновников, а также публикаций других СМИ. Однако исследование не включает в себя данные о тех, кто был восстановлен в должности, кто находится в административном отпуске или уволился по собственному желанию.