СМИ назвали настоящую причину высказываний Трампа о Крыме
Telegraph: Трамп считает признание Крыма за Россией подходящей ценой ради мира
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп общается с журналистами в Морристауне, штат Нью-Джерси
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами в Морристауне, штат Нью-Джерси. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает признание Крыма за Россией подходящей ценой ради достижения мира на Украине, пишет Telegraph.
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"Американский лидер считает, что признание Вашингтоном суверенитета России над полуостровом — это цена, которую стоит заплатить за мир", — говорится в материале.
В прошлую среду американский лидер обрушился с критикой на Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.
Через два дня агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.
В субботу глава Белого дома провел 15-минутную встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра. Как сообщал телеканал Sky News, они договорились продолжить разговор после церемонии, но встреча так и не состоялась. По данным CNN, Трамп быстро покинул Рим после участия в похоронной процессии.