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СМИ назвали настоящую причину высказываний Трампа о Крыме - РИА Новости, 29.04.2025
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16:55 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/telegraph-2014127621.html
СМИ назвали настоящую причину высказываний Трампа о Крыме
СМИ назвали настоящую причину высказываний Трампа о Крыме - РИА Новости, 29.04.2025
СМИ назвали настоящую причину высказываний Трампа о Крыме
Президент США Дональд Трамп считает признание Крыма за Россией подходящей ценой ради достижения мира на Украине, пишет Telegraph. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:55:00+03:00
2025-04-29T16:55:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
франциск (хорхе марио бергольо)
дональд трамп
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает признание Крыма за Россией подходящей ценой ради достижения мира на Украине, пишет Telegraph."Американский лидер считает, что признание Вашингтоном суверенитета России над полуостровом — это цена, которую стоит заплатить за мир", — говорится в материале.По мнению обозревателя, глава США уверен, что Украина должна отказаться от Крыма.В прошлую среду американский лидер обрушился с критикой на Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.Через два дня агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.В субботу глава Белого дома провел 15-минутную встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра. Как сообщал телеканал Sky News, они договорились продолжить разговор после церемонии, но встреча так и не состоялась. По данным CNN, Трамп быстро покинул Рим после участия в похоронной процессии.
https://ria.ru/20250429/tramp-2014081368.html
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в мире, россия, сша, украина, франциск (хорхе марио бергольо), дональд трамп, нато
В мире, Россия, США, Украина, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Дональд Трамп, НАТО
СМИ назвали настоящую причину высказываний Трампа о Крыме

Telegraph: Трамп считает признание Крыма за Россией подходящей ценой ради мира

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп общается с журналистами в Морристауне, штат Нью-Джерси
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами в Морристауне, штат Нью-Джерси - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами в Морристауне, штат Нью-Джерси. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает признание Крыма за Россией подходящей ценой ради достижения мира на Украине, пишет Telegraph.
«
"Американский лидер считает, что признание Вашингтоном суверенитета России над полуостровом — это цена, которую стоит заплатить за мир", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
"На сторону Украины". Трамп сделал дерзкое заявление в адрес России
Вчера, 15:16
По мнению обозревателя, глава США уверен, что Украина должна отказаться от Крыма.
В прошлую среду американский лидер обрушился с критикой на Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.
Через два дня агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.
В субботу глава Белого дома провел 15-минутную встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра. Как сообщал телеканал Sky News, они договорились продолжить разговор после церемонии, но встреча так и не состоялась. По данным CNN, Трамп быстро покинул Рим после участия в похоронной процессии.
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В миреРоссияСШАУкраинаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Дональд ТрампНАТО
 
 
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