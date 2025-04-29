https://ria.ru/20250429/telegraph-2014127621.html

СМИ назвали настоящую причину высказываний Трампа о Крыме

СМИ назвали настоящую причину высказываний Трампа о Крыме - РИА Новости, 29.04.2025

СМИ назвали настоящую причину высказываний Трампа о Крыме

Президент США Дональд Трамп считает признание Крыма за Россией подходящей ценой ради достижения мира на Украине, пишет Telegraph. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:55:00+03:00

2025-04-29T16:55:00+03:00

2025-04-29T16:55:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

франциск (хорхе марио бергольо)

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013788933_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_92394f6b5a29cbb7623c8ffc117da806.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает признание Крыма за Россией подходящей ценой ради достижения мира на Украине, пишет Telegraph."Американский лидер считает, что признание Вашингтоном суверенитета России над полуостровом — это цена, которую стоит заплатить за мир", — говорится в материале.По мнению обозревателя, глава США уверен, что Украина должна отказаться от Крыма.В прошлую среду американский лидер обрушился с критикой на Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.Через два дня агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.В субботу глава Белого дома провел 15-минутную встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра. Как сообщал телеканал Sky News, они договорились продолжить разговор после церемонии, но встреча так и не состоялась. По данным CNN, Трамп быстро покинул Рим после участия в похоронной процессии.

https://ria.ru/20250429/tramp-2014081368.html

https://ria.ru/20250429/evropa-2014070833.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, франциск (хорхе марио бергольо), дональд трамп, нато