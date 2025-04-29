Обвиняемый в вымогательстве россиянин депортирован из Таиланда в Россию
Обвиняемый в вымогательстве россиянин Верба депортирован из Таиланда в Россию
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 29 апр - РИА Новости. Александр Верба, обвиняемый в вымогательстве в составе организованной группы и объявленный в международный розыск, депортирован из Таиланда в Россию, сообщает Генпрокуратура РФ.
"По инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Таиланд депортируют гражданина России Александра Вербу, обвиняемого по подпунктам "а", "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Следствие полагает, что в марте 2013 года на территории склада в городе Арсеньев Приморского края Александр Верба вместе с соучастниками, в том числе братом Владиславом Вербой, потребовали от предпринимателя передать им шесть миллионов рублей. Ввиду отсутствия указанной денежной суммы потерпевший передал два миллиона рублей. Кроме того, применяя насилие и угрозы, соучастники смогли получить от потерпевшего транспортные средства "Тойота Ленд Крузер 200", "Камаз 4310" и два трактора.
По данным Генпрокуратуры, после совершения преступления лидер организованной группы Владислав Верба был задержан, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако ему удалось скрыться. Верба был объявлен в международный розыск, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении него избиралась заочно.
Как подчеркнули в надзорном ведомстве, в марте 2025 года Арсеньевский городской суд Приморского края признал Владислава Вербу виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 900 тысяч рублей, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Кроме того, суд принял решение об удовлетворении соответствующих исков, оставил в силе ранее наложенный на имущество подсудимого арест. Ведомство добавило, что в апреле 2025 года поступили сведения о задержании Вербы в связи с возможным нарушением им миграционного законодательства Королевства Таиланд и содержании его в изоляторе Бангкока.
"По инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации, благодаря координации действий правоохранительных органов России удалось добиться депортации Александра Вербы из Таиланда", - добавили в сообщении.
Как в свою очередь сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводит полиция Приморья, по версии следствия, с 2008 по 2013 год фигурант являлся участником криминальной группы, которая действовала в Приморье на территории города Арсеньева. В марте 2013 года фигуранты напали на предпринимателя, который работал в сфере лесозаготовок, избили его и под угрозой применения огнестрельного оружия потребовали передать им несколько миллионов рублей. Потерпевший был вынужден отдать автомобиль и сельхозтехнику. В том же году группа вымогала у другого предпринимателя свыше 5 миллионов рублей за общее покровительство и содействие "в решении вопросов". Под воздействием угроз и насилия бизнесмену пришлось переоформить на вымогателей недвижимое имущество и право аренды участка. СУСК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ. Личности подозреваемых были установлены, вынесено постановление об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
"Сегодня в аэропорту города Бангкока представители компетентных органов Королевства Таиланд передали российским полицейским жителя Приморского края. Он находился в международном розыске по обвинению в вымогательстве, совершенном организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере. Злоумышленник скрылся от следствия за границей и на основании запроса УМВД России по Приморскому краю был объявлен в международный розыск. Отрабатывалась оперативная информация о его возможном нахождении на территории Королевства Таиланд. Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола от таиландских партнеров получены сведения об обнаружении и задержании разыскиваемого. Злоумышленник будет доставлен в Российскую Федерацию для проведения необходимых следственных действий", – уточнила Ирина Волк.