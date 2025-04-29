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В Курской области у таксиста изъяли боеприпасы - РИА Новости, 29.04.2025
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14:30 29.04.2025 (обновлено: 15:16 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/taksist-2014063319.html
В Курской области у таксиста изъяли боеприпасы
В Курской области у таксиста изъяли боеприпасы - РИА Новости, 29.04.2025
В Курской области у таксиста изъяли боеприпасы
Сотрудники полиции курского Рыльского района остановили на блок-посту для проверки документов автомобиль такси, внутри которого была сумка с патронами для... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T14:30:00+03:00
2025-04-29T15:16:00+03:00
происшествия
рыльский район
россия
курская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КУРСК, 29 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции курского Рыльского района остановили на блок-посту для проверки документов автомобиль такси, внутри которого была сумка с патронами для пулемета и схожий с осколочными боеприпасами для гранатомета предмет, все изъято для экспертизы, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Курской области. "Сотрудниками МО МВД России "Рыльский" установлен местный житель, незаконно хранивший и перевозивший боеприпасы…. Так, утром на стационарном посту полиции в Рыльском районе для проверки документов сотрудники полиции остановили автомобиль такси. Полицейские обратили внимание на сумку пассажира и попросили показать, что он везет. В ней находились патроны от пулемета и предмет, схожий с осколочными боеприпасами для гранатомета. Их изъяли для проведения экспертизы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в условиях действия правового режима контртеррористической операции сотрудники региональной полиции выполняют задачи по обеспечению правопорядка и безопасности, а также выявлению и пресечению преступлений. "В настоящее время проводится проверка в отношении жителя города Рыльска, 1977 года рождения, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 части 1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов)", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241221/zaderzhanie-1990616309.html
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рыльский район
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происшествия, рыльский район, россия, курская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Рыльский район, Россия, Курская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Курской области у таксиста изъяли боеприпасы

В Курской области полицейские изъяли у таксиста сумку с патронами для пулемета

© Фото : ПОЛИЦИЯ Курской области mvd_46/TelegramВ Курской области полицейские изъяли у таксиста сумку с патронами для пулемета
В Курской области полицейские изъяли у таксиста сумку с патронами для пулемета - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : ПОЛИЦИЯ Курской области mvd_46/Telegram
В Курской области полицейские изъяли у таксиста сумку с патронами для пулемета
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КУРСК, 29 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции курского Рыльского района остановили на блок-посту для проверки документов автомобиль такси, внутри которого была сумка с патронами для пулемета и схожий с осколочными боеприпасами для гранатомета предмет, все изъято для экспертизы, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Курской области.
"Сотрудниками МО МВД России "Рыльский" установлен местный житель, незаконно хранивший и перевозивший боеприпасы…. Так, утром на стационарном посту полиции в Рыльском районе для проверки документов сотрудники полиции остановили автомобиль такси. Полицейские обратили внимание на сумку пассажира и попросили показать, что он везет. В ней находились патроны от пулемета и предмет, схожий с осколочными боеприпасами для гранатомета. Их изъяли для проведения экспертизы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в условиях действия правового режима контртеррористической операции сотрудники региональной полиции выполняют задачи по обеспечению правопорядка и безопасности, а также выявлению и пресечению преступлений.
"В настоящее время проводится проверка в отношении жителя города Рыльска, 1977 года рождения, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 части 1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов)", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияРыльский районРоссияКурская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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