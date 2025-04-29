В Курской области у таксиста изъяли боеприпасы
В Курской области полицейские изъяли у таксиста сумку с патронами для пулемета
© Фото : ПОЛИЦИЯ Курской области mvd_46/TelegramВ Курской области полицейские изъяли у таксиста сумку с патронами для пулемета
В Курской области полицейские изъяли у таксиста сумку с патронами для пулемета
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КУРСК, 29 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции курского Рыльского района остановили на блок-посту для проверки документов автомобиль такси, внутри которого была сумка с патронами для пулемета и схожий с осколочными боеприпасами для гранатомета предмет, все изъято для экспертизы, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Курской области.
"Сотрудниками МО МВД России "Рыльский" установлен местный житель, незаконно хранивший и перевозивший боеприпасы…. Так, утром на стационарном посту полиции в Рыльском районе для проверки документов сотрудники полиции остановили автомобиль такси. Полицейские обратили внимание на сумку пассажира и попросили показать, что он везет. В ней находились патроны от пулемета и предмет, схожий с осколочными боеприпасами для гранатомета. Их изъяли для проведения экспертизы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в условиях действия правового режима контртеррористической операции сотрудники региональной полиции выполняют задачи по обеспечению правопорядка и безопасности, а также выявлению и пресечению преступлений.
"В настоящее время проводится проверка в отношении жителя города Рыльска, 1977 года рождения, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 части 1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов)", - добавили в ведомстве.
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