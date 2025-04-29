https://ria.ru/20250429/taksist-2014063319.html

В Курской области у таксиста изъяли боеприпасы

В Курской области у таксиста изъяли боеприпасы - РИА Новости, 29.04.2025

В Курской области у таксиста изъяли боеприпасы

Сотрудники полиции курского Рыльского района остановили на блок-посту для проверки документов автомобиль такси, внутри которого была сумка с патронами для... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T14:30:00+03:00

2025-04-29T14:30:00+03:00

2025-04-29T15:16:00+03:00

происшествия

рыльский район

россия

курская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КУРСК, 29 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции курского Рыльского района остановили на блок-посту для проверки документов автомобиль такси, внутри которого была сумка с патронами для пулемета и схожий с осколочными боеприпасами для гранатомета предмет, все изъято для экспертизы, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Курской области. "Сотрудниками МО МВД России "Рыльский" установлен местный житель, незаконно хранивший и перевозивший боеприпасы…. Так, утром на стационарном посту полиции в Рыльском районе для проверки документов сотрудники полиции остановили автомобиль такси. Полицейские обратили внимание на сумку пассажира и попросили показать, что он везет. В ней находились патроны от пулемета и предмет, схожий с осколочными боеприпасами для гранатомета. Их изъяли для проведения экспертизы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в условиях действия правового режима контртеррористической операции сотрудники региональной полиции выполняют задачи по обеспечению правопорядка и безопасности, а также выявлению и пресечению преступлений. "В настоящее время проводится проверка в отношении жителя города Рыльска, 1977 года рождения, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 части 1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов)", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241221/zaderzhanie-1990616309.html

https://ria.ru/20250417/germanija-2011788872.html

рыльский район

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, рыльский район, россия, курская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)