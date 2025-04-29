https://ria.ru/20250429/svyaz-2014000601.html

В Гренландии отключилась спутниковая связь

В Гренландии отключилась спутниковая связь - РИА Новости, 29.04.2025

В Гренландии отключилась спутниковая связь

Крупнейшая телекоммуникационная компания Гренландии Tusass потеряла связь со своим спутниковым оборудованием, расположенном в городе Маспаломас в Испании, после РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:01:00+03:00

2025-04-29T11:01:00+03:00

2025-04-29T11:47:00+03:00

в мире

испания

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португалия

антониу кошта

евросовет

отключение электричества в европе

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Крупнейшая телекоммуникационная компания Гренландии Tusass потеряла связь со своим спутниковым оборудованием, расположенном в городе Маспаломас в Испании, после масштабного блэкаута, произошедшего там накануне, сообщает компания. Согласно заявлению, опубликованному на сайте компании, Tussas выясняет, является ли блэкаут причиной сбоя. "На данный момент потеряна связь с нашим оборудованием в Маспаломас в Испании, с помощью которого мы предоставляем услуги нашим клиентам, находящимся в зоне покрытия спутниковой связи", - говорится в пресс-релизе компании. Как сообщает компания, ее клиенты, пользующиеся услугами спутниковой связи, не имеют доступа к мобильной связи, интернету, телевидению, радио и СМС-сообщениям. Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.

https://ria.ru/20250429/ispaniya-2013958256.html

https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013937997.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, испания, гренландия, португалия, антониу кошта, евросовет, отключение электричества в европе