В Гренландии отключилась спутниковая связь
В Гренландии отключилась спутниковая связь на фоне блэкаута в Испании
© Getty Images / picture alliance/Steffen TrumpfНуук, Гренландия
© Getty Images / picture alliance/Steffen Trumpf
Нуук, Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Крупнейшая телекоммуникационная компания Гренландии Tusass потеряла связь со своим спутниковым оборудованием, расположенном в городе Маспаломас в Испании, после масштабного блэкаута, произошедшего там накануне, сообщает компания.
Согласно заявлению, опубликованному на сайте компании, Tussas выясняет, является ли блэкаут причиной сбоя.
"На данный момент потеряна связь с нашим оборудованием в Маспаломас в Испании, с помощью которого мы предоставляем услуги нашим клиентам, находящимся в зоне покрытия спутниковой связи", - говорится в пресс-релизе компании.
Как сообщает компания, ее клиенты, пользующиеся услугами спутниковой связи, не имеют доступа к мобильной связи, интернету, телевидению, радио и СМС-сообщениям.
Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.