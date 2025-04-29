https://ria.ru/20250429/svo-2014031040.html

Медведев уверен, что скоро в России появится праздник о победе в СВО

Медведев уверен, что скоро в России появится праздник о победе в СВО - РИА Новости, 29.04.2025

Медведев уверен, что скоро в России появится праздник о победе в СВО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что вскоре в России появится праздник, посвященный победе в СВО. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:42:00+03:00

2025-04-29T12:42:00+03:00

2025-04-29T12:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

москва

дмитрий медведев

российское общество "знание"

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что вскоре в России появится праздник, посвященный победе в СВО. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Недалек тот день, когда у нас появится праздник, посвященный нынешним военным событиям", - сказал Медведев. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250429/medvedev-2014008174.html

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россия, москва, дмитрий медведев, российское общество "знание"