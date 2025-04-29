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Медведев уверен, что скоро в России появится праздник о победе в СВО
Медведев уверен, что скоро в России появится праздник о победе в СВО - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев уверен, что скоро в России появится праздник о победе в СВО
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что вскоре в России появится праздник, посвященный победе в СВО. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:42:00+03:00
2025-04-29T12:42:00+03:00
2025-04-29T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий медведев
российское общество "знание"
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что вскоре в России появится праздник, посвященный победе в СВО. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Недалек тот день, когда у нас появится праздник, посвященный нынешним военным событиям", - сказал Медведев. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014008174.html
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россия, москва, дмитрий медведев, российское общество "знание"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Российское общество "Знание"
Медведев уверен, что скоро в России появится праздник о победе в СВО
Медведев: скоро в России появится праздник, посвященный победе в СВО