Рейтинг@Mail.ru
Медведев уверен, что скоро в России появится праздник о победе в СВО - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/svo-2014031040.html
Медведев уверен, что скоро в России появится праздник о победе в СВО
Медведев уверен, что скоро в России появится праздник о победе в СВО - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев уверен, что скоро в России появится праздник о победе в СВО
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что вскоре в России появится праздник, посвященный победе в СВО. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:42:00+03:00
2025-04-29T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
дмитрий медведев
российское общество "знание"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013370405_0:528:2700:2047_1920x0_80_0_0_cc6ebb8be1f35560ccf662eee0cf219e.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что вскоре в России появится праздник, посвященный победе в СВО. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Недалек тот день, когда у нас появится праздник, посвященный нынешним военным событиям", - сказал Медведев. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014008174.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013370405_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_63500c6f6b1622cde710bc4eb4c589ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, дмитрий медведев, российское общество "знание"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Российское общество "Знание"
Медведев уверен, что скоро в России появится праздник о победе в СВО

Медведев: скоро в России появится праздник, посвященный победе в СВО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что вскоре в России появится праздник, посвященный победе в СВО.
Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание".
«
"Недалек тот день, когда у нас появится праздник, посвященный нынешним военным событиям", - сказал Медведев.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Председатель Всероссийской политической партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Противников России останавливает только военная мощь, заявил Медведев
Вчера, 11:41
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваДмитрий МедведевРоссийское общество "Знание"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала