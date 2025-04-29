https://ria.ru/20250429/svo-2014022694.html

Медведев назвал победу России в СВО шагом к миру в Европе

Медведев назвал победу России в СВО шагом к миру в Европе - РИА Новости, 29.04.2025

Медведев назвал победу России в СВО шагом к миру в Европе

Победа России в СВО будет первым шагом к прочному миру в Европе и построению нового глобального мироустройства, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:24:00+03:00

2025-04-29T12:24:00+03:00

2025-04-29T12:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

европа

москва

дмитрий медведев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014020575_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ecb716fe2ee62b6b97a0401d16df042.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Победа России в СВО будет первым шагом к прочному миру в Европе и построению нового глобального мироустройства, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Завершение же специальной военной операции победой России - первый шаг к прочному миру в Европе и построению в будущем нового глобального мироустройства, который будет, конечно, основан и на взаимном уважении и на справедливости, и на стабильном развитии", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". Марафон посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250429/medvedev-2014017831.html

россия

европа

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, европа, москва, дмитрий медведев