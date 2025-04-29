Медведев назвал победу России в СВО шагом к миру в Европе
Медведев назвал победу России в СВО первым шагом к прочному миру в Европе
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Победа России в СВО будет первым шагом к прочному миру в Европе и построению нового глобального мироустройства, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Завершение же специальной военной операции победой России - первый шаг к прочному миру в Европе и построению в будущем нового глобального мироустройства, который будет, конечно, основан и на взаимном уважении и на справедливости, и на стабильном развитии", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
Марафон посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.