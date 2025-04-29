https://ria.ru/20250429/svetofor-2014060388.html

Польша ввела санкции против владельцев "Светофора"

Польша ввела санкции против владельцев "Светофора" - РИА Новости, 29.04.2025

Польша ввела санкции против владельцев "Светофора"

Владельцы сети магазинов "Светофор" братья Андрей и Сергей Шнайдеры попали под санкции со стороны Польши, сообщается на сайте Министерства внутренних дел... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T14:23:00+03:00

2025-04-29T14:23:00+03:00

2025-04-29T14:24:00+03:00

дональд туск

польша

украина

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997909053_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_8ebce4c34f07a85e24d370130b557229.jpg

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Владельцы сети магазинов "Светофор" братья Андрей и Сергей Шнайдеры попали под санкции со стороны Польши, сообщается на сайте Министерства внутренних дел республики."В результате рассмотрения заявлений <...> акционеры Сергей Иванович Шнейдер и Андрей Иванович Шнейдер добавлены в санкционный список", — говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что это решение объясняется нахождением предпринимателей под ограничениями со стороны Украины.Уточняется, что Шнайдеры также зарегистрировали в Польшекомпанию Torgservis.pl и открыли сеть магазинов MyPrice.В марте польский премьер-министр Дональд Туск призвал продлить действие одного из пакетов санкций против России, подразумевающего в том числе заморозку российских активов.

https://ria.ru/20250418/ukraina-2012103179.html

польша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд туск, польша, украина, россия, в мире