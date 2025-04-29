https://ria.ru/20250429/svetofor-2014060388.html
Польша ввела санкции против владельцев "Светофора"
Польша ввела санкции против владельцев "Светофора" - РИА Новости, 29.04.2025
Польша ввела санкции против владельцев "Светофора"
Владельцы сети магазинов "Светофор" братья Андрей и Сергей Шнайдеры попали под санкции со стороны Польши, сообщается на сайте Министерства внутренних дел... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T14:23:00+03:00
2025-04-29T14:23:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Владельцы сети магазинов "Светофор" братья Андрей и Сергей Шнайдеры попали под санкции со стороны Польши, сообщается на сайте Министерства внутренних дел республики."В результате рассмотрения заявлений <...> акционеры Сергей Иванович Шнейдер и Андрей Иванович Шнейдер добавлены в санкционный список", — говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что это решение объясняется нахождением предпринимателей под ограничениями со стороны Украины.Уточняется, что Шнайдеры также зарегистрировали в Польшекомпанию Torgservis.pl и открыли сеть магазинов MyPrice.В марте польский премьер-министр Дональд Туск призвал продлить действие одного из пакетов санкций против России, подразумевающего в том числе заморозку российских активов.
https://ria.ru/20250418/ukraina-2012103179.html
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дональд туск, польша, украина, россия, в мире
Дональд Туск, Польша, Украина, Россия, В мире
Польша ввела санкции против владельцев "Светофора"
Польша ввела санкции против братьев Шнайдеров, владеющих магазинами "Светофор"