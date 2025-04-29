https://ria.ru/20250429/sud-2014221817.html

Суд в Москве рассмотрит четыре протокола на Apple

Суд в Москве рассмотрит четыре протокола на Apple - РИА Новости, 29.04.2025

Суд в Москве рассмотрит четыре протокола на Apple

Таганский суд Москвы 19 мая рассмотрит четыре протокола, составленных на компанию Apple за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и неудаление... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T23:45:00+03:00

2025-04-29T23:45:00+03:00

2025-04-29T23:45:00+03:00

россия

москва

ирландия

apple

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы 19 мая рассмотрит четыре протокола, составленных на компанию Apple за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и неудаление запрещенной в РФ информации, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение четырех протоколов в отношении Apple Distribution International LTD назначено на 19 мая", - рассказал собеседник агентства. Три из них составлены за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, отказа от деторождения, ещё один - за неудаление запрещенной в РФ информации. К ответственности планируют привлечь зарегистрированную в Ирландии компанию Apple Distribution International LTD, которая открыла представительство Apple в РФ в 2022 году в рамках закона о "приземлении".* Движения ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20250423/shtraf-2012956508.html

https://ria.ru/20250423/apple--2012884761.html

россия

москва

ирландия

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россия, москва, ирландия, apple