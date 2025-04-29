https://ria.ru/20250429/sud-2014217558.html

Суд рассмотрит жалобы на взыскание с Фургала более 8,5 миллиарда рублей

Суд рассмотрит жалобы на взыскание с Фургала более 8,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 29.04.2025

Суд рассмотрит жалобы на взыскание с Фургала более 8,5 миллиарда рублей

Хабаровский краевой суд 6 мая рассмотрит жалобы на взыскание более 8,5 миллиардов рублей с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и аффилированных РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T22:59:00+03:00

2025-04-29T22:59:00+03:00

2025-04-29T22:59:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Хабаровский краевой суд 6 мая рассмотрит жалобы на взыскание более 8,5 миллиардов рублей с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и аффилированных с ним компаний, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что Индустриальный районный суд Хабаровска в середине декабря 2024 года по иску Генеральной прокуратуры РФ взыскал 8 миллиардов 596 миллионов рублей с Фургала и ряда компаний. Как было установлено надзорным органом, фирмы приносили Фургалу доход через доверенных лиц в период, когда он уже занимал должность на государственной службе. Он, фактически владея целым рядом фирм, нарушал законодательство о противодействии коррупции, подчеркивается в материалах. "Результатом деятельности обществ-ответчиков под руководством Фургала стало получение обществами дохода за период с 2008-2019 гг. в размере 8 596 234 308 руб., который фактически являлся доходом Фургала и который последний не задекларировал и скрыл от контролирующих органов, равно как и скрыл имеющиеся между ним и обществами-ответчиками имущественные отношения и обязательства, что позволило ему совмещать свое должностное положение с коммерческой деятельностью, что является недопустимой формой сращивания бизнеса и власти", - говорилось в иске, с которым ознакомилось РИА Новости. Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы - находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности - всего почти полтора десятка эпизодов. Сам Фургал вину не признает.

https://ria.ru/20250207/zaschita-1997860528.html

https://ria.ru/20240803/sud-1963883268.html

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