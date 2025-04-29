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Экс-главу думы Нижнего Новгорода будут судить за мошенничество - РИА Новости, 29.04.2025
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19:52 29.04.2025 (обновлено: 19:54 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/sud-2014189851.html
Экс-главу думы Нижнего Новгорода будут судить за мошенничество
Экс-главу думы Нижнего Новгорода будут судить за мошенничество - РИА Новости, 29.04.2025
Экс-главу думы Нижнего Новгорода будут судить за мошенничество
Бывший председатель думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, обвиняемый в растрате более 22 миллионов рублей и легализации этих средств, а также мошенничестве в... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T19:52:00+03:00
2025-04-29T19:54:00+03:00
происшествия
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Бывший председатель думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, обвиняемый в растрате более 22 миллионов рублей и легализации этих средств, а также мошенничестве в особо крупном размере, предстанет перед судом, сообщает прокуратура региона. По версии следствия, в период с января 2015 года по июнь 2019 года Лавричев, будучи генеральным директором акционерного общества "Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина", приобрел за счет предприятия высокотехнологическое медицинское оборудование (рентгеновский маммографический и УЗИ аппараты) стоимостью свыше 22,4 миллиона рублей, зная об отсутствии у завода правомочий его использования. Он передал оборудование в организацию, учредителем которой является его супруга, распорядившись имуществом как своим собственным, причинив тем самым ущерб предприятию. После этого, полагает следствие, Лавричев организовал совершение сделок от имени акционерного общества, придавших правомерный вид использованию оборудования, в частности, дал указание подчиненным сотрудникам изготовить фиктивные договоры пожертвования аппаратов в собственность аффилированного благотворительного фонда. Кроме того, по данным следствия, введя в заблуждение участников управляющего органа о рыночной стоимости имущества, при пособничестве подчиненного сотрудника предприятия Лавричев незаконно приобрел право на принадлежащие предприятию объекты недвижимости стоимостью свыше 39,5 миллиона рублей. В отношении Лавричева было возбуждено уголовное дело о растрате (статья 160 УК РФ), легализации средств, полученных преступным путем (статья 174.1 УК РФ), и мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). "Уголовное дело после вручения копий обвинительного заключения будет направлено в Арзамасский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Лавричев был председателем городской думы Нижнего Новгорода седьмого созыва с 2020 года. Пятнадцатого мая 2024 года депутаты думы Нижнего Новгорода досрочно прекратили его полномочия – и как депутата, и как председателя гордумы. В течение 12 лет - с 2008 до 2020 года - Лавричев возглавлял "Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина", с 2019 по 2022 годы являлся председателем совета директоров завода, затем - главным советником гендиректора, председателем научно-технического совета завода.
https://ria.ru/20250429/mumindzhanov-2014160630.html
https://ria.ru/20250425/rastrata-2013512191.html
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происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
Экс-главу думы Нижнего Новгорода будут судить за мошенничество

Экс-главу думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева будут судить за мошенничество

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Бывший председатель думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, обвиняемый в растрате более 22 миллионов рублей и легализации этих средств, а также мошенничестве в особо крупном размере, предстанет перед судом, сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, в период с января 2015 года по июнь 2019 года Лавричев, будучи генеральным директором акционерного общества "Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина", приобрел за счет предприятия высокотехнологическое медицинское оборудование (рентгеновский маммографический и УЗИ аппараты) стоимостью свыше 22,4 миллиона рублей, зная об отсутствии у завода правомочий его использования. Он передал оборудование в организацию, учредителем которой является его супруга, распорядившись имуществом как своим собственным, причинив тем самым ущерб предприятию.
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После этого, полагает следствие, Лавричев организовал совершение сделок от имени акционерного общества, придавших правомерный вид использованию оборудования, в частности, дал указание подчиненным сотрудникам изготовить фиктивные договоры пожертвования аппаратов в собственность аффилированного благотворительного фонда.
Кроме того, по данным следствия, введя в заблуждение участников управляющего органа о рыночной стоимости имущества, при пособничестве подчиненного сотрудника предприятия Лавричев незаконно приобрел право на принадлежащие предприятию объекты недвижимости стоимостью свыше 39,5 миллиона рублей.
В отношении Лавричева было возбуждено уголовное дело о растрате (статья 160 УК РФ), легализации средств, полученных преступным путем (статья 174.1 УК РФ), и мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).
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"Уголовное дело после вручения копий обвинительного заключения будет направлено в Арзамасский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Лавричев был председателем городской думы Нижнего Новгорода седьмого созыва с 2020 года. Пятнадцатого мая 2024 года депутаты думы Нижнего Новгорода досрочно прекратили его полномочия – и как депутата, и как председателя гордумы.
В течение 12 лет - с 2008 до 2020 года - Лавричев возглавлял "Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина", с 2019 по 2022 годы являлся председателем совета директоров завода, затем - главным советником гендиректора, председателем научно-технического совета завода.
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