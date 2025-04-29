https://ria.ru/20250429/sud-2014095625.html

Для обвиняемого в попытке отравления летчиков запросили пожизненный срок

Для обвиняемого в попытке отравления летчиков запросили пожизненный срок - РИА Новости, 29.04.2025

Для обвиняемого в попытке отравления летчиков запросили пожизненный срок

Прокурор попросил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначить пожизненное лишение свободы Егору Семенову, обвиняемому в попытке отравления... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:49:00+03:00

2025-04-29T15:49:00+03:00

2025-04-29T15:50:00+03:00

происшествия

армавир

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Прокурор попросил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначить пожизненное лишение свободы Егору Семенову, обвиняемому в попытке отравления выпускников авиационного училища в Армавире, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда.Дело слушается в Южном окружном военном суде с января 2025 года в закрытом режиме. На скамье подсудимых - уроженец Мелитополя Семенов. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 ("Государственная измена") и пунктом "а" части 3 статьи 205 ("Террористический акт") УК РФ."Прокурор попросил суд назначить Семенову пожизненное лишение свободы", - сказал собеседник агентства.По версии следствия, в 2022 году Семенов стал гражданином РФ, а в апреле 2023 года был завербован сотрудником спецслужб Украины. Он получил задание организовать убийство выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. За это ему обещали 400 тысяч рублей, но деньги обвиняемый так и не получил.Мужчина прибыл в Армавир. Как сообщала прокуратура, Семенов приобрел не менее 200 флаконов медицинского препарата в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка "Кочари", а также торт, которые он отравил. В октябре 2023 года через курьера всё это было доставлено в ресторан "Царская Охота".Летчики не смогли установить, от кого поступила посылка, поэтому передали спиртные напитки и торт работникам правоохранительных органов. При проведении экспертизы было установлено, что они отравлены. Свою вину в суде Семенов признал в полном объеме.

https://ria.ru/20231222/armavir-1917467307.html

https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905607193.html

армавир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, армавир, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)