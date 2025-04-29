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В Архангельске студент, убивший младенца, получил 17 лет колонии - РИА Новости, 29.04.2025
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14:05 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/student-2014052785.html
В Архангельске студент, убивший младенца, получил 17 лет колонии
В Архангельске студент, убивший младенца, получил 17 лет колонии - РИА Новости, 29.04.2025
В Архангельске студент, убивший младенца, получил 17 лет колонии
Архангельский областной суд приговорил студента, который обвинялся в том, что помог своей возлюбленной – подростку избавиться от родившегося у нее в туалете... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T14:05:00+03:00
2025-04-29T14:05:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
архангельский областной суд
архангельск
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МУРМАНСК, 29 апр – РИА Новости. Архангельский областной суд приговорил студента, который обвинялся в том, что помог своей возлюбленной – подростку избавиться от родившегося у нее в туалете торгового центра малыша, а также в различных половых преступлениях, к 17 годам колонии строгого режима, говорится в сообщении суда. Во вторник Архангельский областной суд огласил приговор студенту техникума, признанному виновным в совершении особо тяжкого преступления – убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Также архангелогородец признан виновным в развратных действиях, изготовлении и распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних, половых преступлениях. Обстоятельства дела вызвали широкий резонанс: в 2024 году девочка-подросток переслала сделанные ею ранее видеозаписи знакомой. На видео она снялась с новорожденным, очевидно подающим признаки жизни. Суд установил, что августовским утром 2023 года школьница, ранее длительное время не догадывавшаяся о наступлении беременности, плохо себя почувствовала и родила ребенка в туалете торгового центра. Девочка завернула его в свою одежду, сняла на видео и отправила запись предполагаемому отцу ребенка. Юноша приехал в торговый центр и предложил унести младенца в безлюдное место. Пара отправилась в уединенную местность, вдали от жилых кварталов, где за трубами теплотрассы, в лесополосе они оставили новорожденного на земле. Ребенок умер. "Согласно заключению эксперта младенец, запечатленный на видеозаписях, изготовленных его мамой, – новорожденный, живорожденный, жизнеспособный", - говорится в сообщении. На следствии молодой человек пояснил, что увидев младенца, принял решение оставить его в лесу, поскольку ребенок ему оказался не нужен. Мать младенца стала свидетелем по делу. В ходе следствия установлено, что юноша вступал в интимные отношения с нею, другими девочками, вел соответствующую переписку, делал порнографические видео, пересылал их несовершеннолетним. Вину в преступлениях против половой неприкосновенности он признал. "По совокупности назначенных наказаний с учетом сведений о личности, а также характеризующих данных осужденному назначено наказание в виде 17 лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в суде.
https://ria.ru/20250424/mladenets-2013205440.html
https://ria.ru/20250219/ubiystvo-2000072818.html
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происшествия, здоровье - общество, архангельский областной суд, архангельск
Происшествия, Здоровье - Общество, Архангельский областной суд, Архангельск
В Архангельске студент, убивший младенца, получил 17 лет колонии

Суд в Архангельске приговорил студента к 17 годам колонии за убийство младенца

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МУРМАНСК, 29 апр – РИА Новости. Архангельский областной суд приговорил студента, который обвинялся в том, что помог своей возлюбленной – подростку избавиться от родившегося у нее в туалете торгового центра малыша, а также в различных половых преступлениях, к 17 годам колонии строгого режима, говорится в сообщении суда.
Во вторник Архангельский областной суд огласил приговор студенту техникума, признанному виновным в совершении особо тяжкого преступления – убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Также архангелогородец признан виновным в развратных действиях, изготовлении и распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних, половых преступлениях.
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Обстоятельства дела вызвали широкий резонанс: в 2024 году девочка-подросток переслала сделанные ею ранее видеозаписи знакомой. На видео она снялась с новорожденным, очевидно подающим признаки жизни.
Суд установил, что августовским утром 2023 года школьница, ранее длительное время не догадывавшаяся о наступлении беременности, плохо себя почувствовала и родила ребенка в туалете торгового центра. Девочка завернула его в свою одежду, сняла на видео и отправила запись предполагаемому отцу ребенка. Юноша приехал в торговый центр и предложил унести младенца в безлюдное место.
Пара отправилась в уединенную местность, вдали от жилых кварталов, где за трубами теплотрассы, в лесополосе они оставили новорожденного на земле. Ребенок умер. "Согласно заключению эксперта младенец, запечатленный на видеозаписях, изготовленных его мамой, – новорожденный, живорожденный, жизнеспособный", - говорится в сообщении.
На следствии молодой человек пояснил, что увидев младенца, принял решение оставить его в лесу, поскольку ребенок ему оказался не нужен. Мать младенца стала свидетелем по делу. В ходе следствия установлено, что юноша вступал в интимные отношения с нею, другими девочками, вел соответствующую переписку, делал порнографические видео, пересылал их несовершеннолетним. Вину в преступлениях против половой неприкосновенности он признал.
"По совокупности назначенных наказаний с учетом сведений о личности, а также характеризующих данных осужденному назначено наказание в виде 17 лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в суде.
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