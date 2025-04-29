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В Швеции произошла стрельба в центре города Уппсала - РИА Новости, 29.04.2025
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20:20 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/strelba-2014195544.html
В Швеции произошла стрельба в центре города Уппсала
В Швеции произошла стрельба в центре города Уппсала - РИА Новости, 29.04.2025
В Швеции произошла стрельба в центре города Уппсала
Несколько человек получили ранения в шведском городе Уппсала в результате, предположительно, стрельбы, передает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T20:20:00+03:00
2025-04-29T20:20:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Несколько человек получили ранения в шведском городе Уппсала в результате, предположительно, стрельбы, передает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на полицию. В правоохранительных органах сообщили, что получили сообщения о громких звуках, похожих на выстрелы, в центре города. "Было обнаружено несколько человек с ранениями, свидетельствующими о стрельбе", - говорится в заявлении. В местной больнице отказались комментировать состояние пострадавших. Полиция сообщила, что оцепила район происшествия и начала расследование. Город Уппсала известен университетом, который является старейшим в Скандинавии.
https://ria.ru/20250424/strelba-2013235961.html
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в мире, швеция
В мире, Швеция
В Швеции произошла стрельба в центре города Уппсала

Несколько человек пострадали при стрельбе в шведском городе Уппсала

© Fotolia / Maksim ShebekoАвтомобиль шведской полиции
Автомобиль шведской полиции - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Fotolia / Maksim Shebeko
Автомобиль шведской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Несколько человек получили ранения в шведском городе Уппсала в результате, предположительно, стрельбы, передает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
В правоохранительных органах сообщили, что получили сообщения о громких звуках, похожих на выстрелы, в центре города. "Было обнаружено несколько человек с ранениями, свидетельствующими о стрельбе", - говорится в заявлении.
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В местной больнице отказались комментировать состояние пострадавших. Полиция сообщила, что оцепила район происшествия и начала расследование.
Город Уппсала известен университетом, который является старейшим в Скандинавии.
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