https://ria.ru/20250429/strelba-2014195544.html

В Швеции произошла стрельба в центре города Уппсала

В Швеции произошла стрельба в центре города Уппсала - РИА Новости, 29.04.2025

В Швеции произошла стрельба в центре города Уппсала

Несколько человек получили ранения в шведском городе Уппсала в результате, предположительно, стрельбы, передает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T20:20:00+03:00

2025-04-29T20:20:00+03:00

2025-04-29T20:20:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Несколько человек получили ранения в шведском городе Уппсала в результате, предположительно, стрельбы, передает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на полицию. В правоохранительных органах сообщили, что получили сообщения о громких звуках, похожих на выстрелы, в центре города. "Было обнаружено несколько человек с ранениями, свидетельствующими о стрельбе", - говорится в заявлении. В местной больнице отказались комментировать состояние пострадавших. Полиция сообщила, что оцепила район происшествия и начала расследование. Город Уппсала известен университетом, который является старейшим в Скандинавии.

https://ria.ru/20250424/strelba-2013235961.html

https://ria.ru/20250204/shvetsiya-1997389156.html

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в мире, швеция