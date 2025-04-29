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Стоун призвал не забывать о вкладе советского народа в победу над фашизмом
Стоун призвал не забывать о вкладе советского народа в победу над фашизмом - РИА Новости, 29.04.2025
Стоун призвал не забывать о вкладе советского народа в победу над фашизмом
Нельзя забывать о вкладе советского народа в Победу во Второй мировой войне, особенно сейчас, когда Европейский Союз и США отделяются от России, заявил... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T19:49:00+03:00
2025-04-29T19:49:00+03:00
2025-04-29T19:49:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Нельзя забывать о вкладе советского народа в Победу во Второй мировой войне, особенно сейчас, когда Европейский Союз и США отделяются от России, заявил кинорежиссер Оливер Стоун. Стоун во вторник в Москве принял участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Мы не должны забывать о вкладе, который был сделан советским народом в эту победу. Особенно сейчас, когда Европейский Союз и США отделяются от России, делают всё для того, чтобы отделиться от России", - сказал режиссер, отвечая на вопрос журналистов о том, почему он принял решение приехать в Россию в канун Дня Победы. Он также напомнил, что уже был в Москве на День Победы несколько лет назад, когда брал интервью у президента России Владимира Путина для своего фильма "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews). Стоун отметил, что считает такой визит "очень важным, особенно сейчас, когда мы празднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне". РИА Новости выступает информационным партнером просветительского марафона.
https://ria.ru/20250429/stoun-2014167310.html
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россия, сша, москва, оливер стоун, владимир путин, российское общество "знание"
Россия, США, Москва, Оливер Стоун, Владимир Путин, Российское общество "Знание"
Стоун призвал не забывать о вкладе советского народа в победу над фашизмом
Оливер Стоун: нельзя забывать о вкладе советского народа в победу над фашизмом