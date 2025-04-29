https://ria.ru/20250429/stoun-2014172414.html
Стоун рассказал о возможности ликвидации ядерного арсенала
Стоун рассказал о возможности ликвидации ядерного арсенала - РИА Новости, 29.04.2025
Стоун рассказал о возможности ликвидации ядерного арсенала
Диалог лидеров России и США дает возможно ликвидировать ядерный арсенал, заявил американский кинорежиссер Оливер Стоун. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:50:00+03:00
2025-04-29T18:50:00+03:00
2025-04-29T18:50:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Диалог лидеров России и США дает возможно ликвидировать ядерный арсенал, заявил американский кинорежиссер Оливер Стоун. Кинорежиссер во вторник в Москве принял участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Что если (Владимир - ред.) Путин и (Дональд - ред.) Трамп действительно договорятся и начнут ликвидировать ядерный арсенал? На 10 процентов, 15 процентов, на 20 процентов каждый год. И когда обе стороны смогут это достоверно проверить, тогда это все возможно. Потому что действительно возможно, чтобы мы полностью ликвидировали ядерное оружие с лица Земли", - сказал он. В 2017 году вышел фильм Оливера Стоуна о президенте России "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews), созданный на основе более десятка бесед с главой российского государства, состоявшихся на протяжении двух лет. РИА Новости выступает информационным партнером просветительского марафона.
https://ria.ru/20250429/stoun-2014167310.html
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россия, сша, москва, оливер стоун, российское общество "знание"
Россия, США, Москва, Оливер Стоун, Российское общество "Знание"
Стоун рассказал о возможности ликвидации ядерного арсенала
Оливер Стоун: диалог России и США дает возможность ликвидировать ядерный арсенал