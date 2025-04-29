https://ria.ru/20250429/stoun-2014167310.html
Запад представлял Россию как морального врага, заявил Оливер Стоун
Запад представлял Россию как морального врага, заявил Оливер Стоун - РИА Новости, 29.04.2025
Запад представлял Россию как морального врага, заявил Оливер Стоун
Западная пропаганда представляла Россию, Китай и Иран как моральных врагов, но это была неправда, заявил американский кинорежиссер Оливер Стоун. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:30:00+03:00
2025-04-29T18:30:00+03:00
2025-04-29T18:30:00+03:00
россия
китай
иран
оливер стоун
российское общество "знание"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155672/32/1556723204_0:249:3066:1974_1920x0_80_0_0_487d6c9d1c7368e19253dbc1b6ab3f9b.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Западная пропаганда представляла Россию, Китай и Иран как моральных врагов, но это была неправда, заявил американский кинорежиссер Оливер Стоун. Кинорежиссер во вторник в Москве принял участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Мы даже не знали, какая ложь охватывает нас. И Россия, и Китай, и Иран, и другие – они представлялись как моральные враги для нас. На самом деле это неправда. Но мы поддались на эту ложь, на этот обман, потому что наши СМИ, государство и соцсети постоянно повторяли эту ложь о наших врагах", - сказал он. В 2017 году вышел фильм Оливера Стоуна о президенте России "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews), созданный на основе более десятка бесед с главой российского государства, состоявшихся на протяжении двух лет. РИА Новости выступает информационным партнером просветительского марафона.
https://ria.ru/20241126/zapad-1985728966.html
https://ria.ru/20241106/peskov-1982272762.html
россия
китай
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155672/32/1556723204_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_0499726735a34b8db5917719e6010ca9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, иран, оливер стоун, российское общество "знание"
Россия, Китай, Иран, Оливер Стоун, Российское общество "Знание"
Запад представлял Россию как морального врага, заявил Оливер Стоун
Оливер Стоун: Запад представлял Россию, Китай и Иран как моральных врагов