https://ria.ru/20250429/stoun-2014167310.html

Запад представлял Россию как морального врага, заявил Оливер Стоун

Запад представлял Россию как морального врага, заявил Оливер Стоун - РИА Новости, 29.04.2025

Запад представлял Россию как морального врага, заявил Оливер Стоун

Западная пропаганда представляла Россию, Китай и Иран как моральных врагов, но это была неправда, заявил американский кинорежиссер Оливер Стоун. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:30:00+03:00

2025-04-29T18:30:00+03:00

2025-04-29T18:30:00+03:00

россия

китай

иран

оливер стоун

российское общество "знание"

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Западная пропаганда представляла Россию, Китай и Иран как моральных врагов, но это была неправда, заявил американский кинорежиссер Оливер Стоун. Кинорежиссер во вторник в Москве принял участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Мы даже не знали, какая ложь охватывает нас. И Россия, и Китай, и Иран, и другие – они представлялись как моральные враги для нас. На самом деле это неправда. Но мы поддались на эту ложь, на этот обман, потому что наши СМИ, государство и соцсети постоянно повторяли эту ложь о наших врагах", - сказал он. В 2017 году вышел фильм Оливера Стоуна о президенте России "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews), созданный на основе более десятка бесед с главой российского государства, состоявшихся на протяжении двух лет. РИА Новости выступает информационным партнером просветительского марафона.

https://ria.ru/20241126/zapad-1985728966.html

https://ria.ru/20241106/peskov-1982272762.html

россия

китай

иран

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россия, китай, иран, оливер стоун, российское общество "знание"