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Запад представлял Россию как морального врага, заявил Оливер Стоун - РИА Новости, 29.04.2025
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18:30 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/stoun-2014167310.html
Запад представлял Россию как морального врага, заявил Оливер Стоун
Запад представлял Россию как морального врага, заявил Оливер Стоун - РИА Новости, 29.04.2025
Запад представлял Россию как морального врага, заявил Оливер Стоун
Западная пропаганда представляла Россию, Китай и Иран как моральных врагов, но это была неправда, заявил американский кинорежиссер Оливер Стоун. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:30:00+03:00
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россия
китай
иран
оливер стоун
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Западная пропаганда представляла Россию, Китай и Иран как моральных врагов, но это была неправда, заявил американский кинорежиссер Оливер Стоун. Кинорежиссер во вторник в Москве принял участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Мы даже не знали, какая ложь охватывает нас. И Россия, и Китай, и Иран, и другие – они представлялись как моральные враги для нас. На самом деле это неправда. Но мы поддались на эту ложь, на этот обман, потому что наши СМИ, государство и соцсети постоянно повторяли эту ложь о наших врагах", - сказал он. В 2017 году вышел фильм Оливера Стоуна о президенте России "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews), созданный на основе более десятка бесед с главой российского государства, состоявшихся на протяжении двух лет. РИА Новости выступает информационным партнером просветительского марафона.
https://ria.ru/20241126/zapad-1985728966.html
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россия, китай, иран, оливер стоун, российское общество "знание"
Россия, Китай, Иран, Оливер Стоун, Российское общество "Знание"
Запад представлял Россию как морального врага, заявил Оливер Стоун

Оливер Стоун: Запад представлял Россию, Китай и Иран как моральных врагов

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Западная пропаганда представляла Россию, Китай и Иран как моральных врагов, но это была неправда, заявил американский кинорежиссер Оливер Стоун.
Кинорежиссер во вторник в Москве принял участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание".
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"Мы даже не знали, какая ложь охватывает нас. И Россия, и Китай, и Иран, и другие – они представлялись как моральные враги для нас. На самом деле это неправда. Но мы поддались на эту ложь, на этот обман, потому что наши СМИ, государство и соцсети постоянно повторяли эту ложь о наших врагах", - сказал он.
В 2017 году вышел фильм Оливера Стоуна о президенте России "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews), созданный на основе более десятка бесед с главой российского государства, состоявшихся на протяжении двух лет.
РИА Новости выступает информационным партнером просветительского марафона.
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РоссияКитайИранОливер СтоунРоссийское общество "Знание"
 
 
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