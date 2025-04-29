https://ria.ru/20250429/stoun-2014130054.html
Оливер Стоун выступает перед прессой на марафоне "Знание.Первые"
Оливер Стоун выступает перед прессой на марафоне "Знание.Первые" - РИА Новости, 29.04.2025
Оливер Стоун выступает перед прессой на марафоне "Знание.Первые"
Режиссер Оливер Стоун выступает перед прессой на просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:02:00+03:00
2025-04-29T17:02:00+03:00
2025-04-29T18:38:00+03:00
оливер стоун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014168870_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_9dcfdb498217a62bf4248044a97a4fc1.jpg
Режиссер Оливер Стоун выступает перед прессой на просветительском марафоне "Знание. Первые".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014168870_0:0:913:684_1920x0_80_0_0_86dfaefb01f527a9f3625c763a36ef44.jpg
LIVE: Оливер Стоун выступает перед прессой на просветительском марафоне "Знание.Первые"
LIVE: Оливер Стоун выступает перед прессой на просветительском марафоне "Знание.Первые"
2025-04-29T17:02
true
PT10M25S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оливер стоун, видео
Оливер Стоун
Оливер Стоун выступает перед прессой на марафоне "Знание.Первые"
Режиссер Оливер Стоун выступает перед прессой на просветительском марафоне "Знание. Первые".
2025-04-29T17:02
true
PT10M25S
Оливер Стоун выступает перед прессой на марафоне "Знание.Первые"
Читать ria.ru в
Режиссер Оливер Стоун выступает перед прессой на просветительском марафоне "Знание. Первые".