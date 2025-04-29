https://ria.ru/20250429/sssr-2014099385.html

В парламенте РС БиГ рассказали о роли СССР в освобождении Европы от фашизма

В парламенте РС БиГ рассказали о роли СССР в освобождении Европы от фашизма - РИА Новости, 29.04.2025

В парламенте РС БиГ рассказали о роли СССР в освобождении Европы от фашизма

Жертвы советского народа имели решающее значение для победы над фашизмом и освобождения Европы во Второй мировой войне, сейчас особенно важно сохранять... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:57:00+03:00

2025-04-29T15:57:00+03:00

2025-04-29T15:57:00+03:00

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Жертвы советского народа имели решающее значение для победы над фашизмом и освобождения Европы во Второй мировой войне, сейчас особенно важно сохранять историческую правду, заявил заместитель председателя Скупщины (парламента) Республики Сербской (РС БиГ) Петко Ранкич. Зампредседателя Скупщины РС БиГ во вторник принял участие в пленарном заседании Международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". Он начал свое выступление, отметив, что президент Республики Сербской Милорад Додик и председатель парламента Ненад Стевандич планируют приехать в Москву 9 мая на День Победы. "Сербский народ в своей истории всегда стоял плечом к плечу с русским народом на стороне справедливости, истины и свободы. Во время Второй мировой войны сербский народ понес огромные жертвы в борьбе против фашизма. Дух сопротивления, мужества и братской солидарности никогда не покидал наш народ. Мы с гордостью вспоминаем те дни с благодарностью к советскому народу, чьи жертвы имели решающее значение для освобождения Европы и мира", - заявил Ранкич. Он подчеркнул, что связи сербов с русским народом не только исторические - они глубоко укоренены в эмоциях, культуре, религии, общих ценностях. "Сербский народ любит и уважает Россию, потому что она всегда стоит на стороне правды и справедливости. Россия также стоит на стороне всех народов, которые не согласны на забвение и унижение. В эти смутные и сложные времена, когда мир всё чаще сталкивается с пересмотром истории и релятивизацией зла, РФ остается оплотом непоколебимой истины. Вот почему сохранение правды о Второй мировой войне имеет огромное значение, а попытки преуменьшить преступления фашистов являются не только оскорблением жертв, но и угрозой нашему общему будущему", - подчеркнул зампред Скупщины РС БиГ. Президент Сербии Александр Вучич, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик с членами правительств и руководством парламентов, делегация посольства России в БиГ во главе с временным поверенным в делах Андреем Морозовым 27 апреля почтили память жертв крупнейшего на Балканах концлагеря Ясеновац. Часть концлагеря Ясеновац располагалась в Хорватии, другая - через реку Саву в БиГ в районе Донья-Градина. Комплекс лагерей простирался на 210 квадратных километров и служил хорватским фашистам-усташам местом уничтожения содержавшихся в лагере и пригоняемых с территории Независимого государства Хорватия в 1941-1945 годы сербов, евреев и цыган. Отличительной особенностью концлагеря Ясеновац было уничтожение людей жестокими способами - убийство специальными ножами и молотами, утопление, захоронение и сжигание заживо. В различных источниках цифры колеблются от сотен тысяч до миллиона. Мемориальный комплекс Ясеновац содержит сведения о 83 тысячах жертв, половина из которых - женщины и дети. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20250428/rossija-2013924022.html

https://ria.ru/20200906/putin-1576840382.html

https://ria.ru/20250425/serbiya-2013527581.html

https://ria.ru/20250422/serbija-2012855559.html

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в мире, россия, югославия, европа, милорад додик, александр вучич, иосип броз тито