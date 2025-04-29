https://ria.ru/20250429/ssha-2014219711.html

В Швейцарии отклонили предложение о контрмерах против пошлин США

В Швейцарии отклонили предложение о контрмерах против пошлин США - РИА Новости, 29.04.2025

В Швейцарии отклонили предложение о контрмерах против пошлин США

Депутаты комитета по внешней политике нижней палаты парламента Швейцарии (CPE-N) отклонили предложение о введении контрмер в отношении таможенных пошлин США,... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T23:21:00+03:00

2025-04-29T23:21:00+03:00

2025-04-29T23:21:00+03:00

сша

швейцария

дональд трамп

ги пармелен

в мире

введение трампом пошлин на импорт

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ЖЕНЕВА, 29 апр - РИА Новости. Депутаты комитета по внешней политике нижней палаты парламента Швейцарии (CPE-N) отклонили предложение о введении контрмер в отношении таможенных пошлин США, отдав предпочтение подходу, основанному на диалоге, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента. "Предложение о внесении призыва к правительству принять "соответствующие меры в ответ на карательные таможенные пошлины (США - ред.)" было отклонено 16 голосами против 8. Большинство членов комитета считают, что на данный момент более целесообразно продолжить путь диалога, инициированный Советом федеральный (правительством Швейцарии - ред.)", - сказано в документе. Ранее президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер отметила, что страна не присоединится к возможным контрмерам Евросоюза против США. Глава минэкономики страны Ги Пармелен 3 апреля также сообщал, что швейцарское правительство попытается заключить с руководством в Вашингтоне соглашение относительно внешнеторговых пошлин. Президента США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на все швейцарские товары пошлина должна была составить 31%. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250429/tramp-2013958669.html

https://ria.ru/20250423/poshliny-2013012127.html

сша

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сша, швейцария, дональд трамп, ги пармелен, в мире, введение трампом пошлин на импорт