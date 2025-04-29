Рейтинг@Mail.ru
В Мексику из США вернулось почти 39 тысяч человек - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 29.04.2025 (обновлено: 19:50 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/ssha-2014188545.html
В Мексику из США вернулось почти 39 тысяч человек
В Мексику из США вернулось почти 39 тысяч человек - РИА Новости, 29.04.2025
В Мексику из США вернулось почти 39 тысяч человек
После возвращения Дональда Трампа к власти в США в Мексику из Соединенных Штатов вернулись 38 757 человек, большинство из них - мексиканские граждане, сообщила... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T19:46:00+03:00
2025-04-29T19:50:00+03:00
в мире
мексика
сша
табаско
дональд трамп
клаудия шейнбаум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997267508_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_977544c7d3dd7ce5cc547ef83cda13b7.jpg
МЕХИКО, 29 апр - РИА Новости. После возвращения Дональда Трампа к власти в США в Мексику из Соединенных Штатов вернулись 38 757 человек, большинство из них - мексиканские граждане, сообщила на пресс-конференции президент страны Клаудия Шейнбаум. "С момента прихода к власти президента Трампа были возвращены 38 757 человек, из которых 33 311 - мексиканцы, а 5 446 - иностранцы", - сказала Шейнбаум на конференции, которую транслировало в соцсетях правительство Мексики. По словам президента, большинство иностранцев, попадающих в Мексику через северную границу, соглашаются на дальнейшую репатриацию добровольно - им предлагают различные варианты, если они хотят вернуться домой, их сопровождают либо на авиарейсах, организованных их странами, либо, в отдельных случаях, на самолетах Военно-воздушных сил Мексики. Основную часть депортируемых в Мексику составляют граждане Мексики, поскольку США заключили соглашения о прямой депортации с рядом стран. Наиболее часто рейсы с возвращёнными мексиканцами прибывают в Вильяэрмосу в штате Табаско, Тапачулу (Чиапас) и на авиабазу имени Фелипе Анхелеса (Мехико).
https://ria.ru/20250115/rezhim-1993801818.html
https://ria.ru/20250123/tramp-1995060000.html
мексика
сша
табаско
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997267508_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9a481e851be2f1e661c98818e417c1da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мексика, сша, табаско, дональд трамп, клаудия шейнбаум
В мире, Мексика, США, Табаско, Дональд Трамп, Клаудия Шейнбаум
В Мексику из США вернулось почти 39 тысяч человек

Шейнбаум: в Мексику вернулись 38 757 человек после прихода Трампа к власти

© AP Photo / Jae C. HongГраница США и Мексики
Граница США и Мексики - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Граница США и Мексики. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 29 апр - РИА Новости. После возвращения Дональда Трампа к власти в США в Мексику из Соединенных Штатов вернулись 38 757 человек, большинство из них - мексиканские граждане, сообщила на пресс-конференции президент страны Клаудия Шейнбаум.
«
"С момента прихода к власти президента Трампа были возвращены 38 757 человек, из которых 33 311 - мексиканцы, а 5 446 - иностранцы", - сказала Шейнбаум на конференции, которую транслировало в соцсетях правительство Мексики.
Вид на мексиканскую Тихуану - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
В мексиканской Тихуане объявили режим ЧС перед высылкой мигрантов из США
15 января, 11:05
По словам президента, большинство иностранцев, попадающих в Мексику через северную границу, соглашаются на дальнейшую репатриацию добровольно - им предлагают различные варианты, если они хотят вернуться домой, их сопровождают либо на авиарейсах, организованных их странами, либо, в отдельных случаях, на самолетах Военно-воздушных сил Мексики.
Основную часть депортируемых в Мексику составляют граждане Мексики, поскольку США заключили соглашения о прямой депортации с рядом стран. Наиболее часто рейсы с возвращёнными мексиканцами прибывают в Вильяэрмосу в штате Табаско, Тапачулу (Чиапас) и на авиабазу имени Фелипе Анхелеса (Мехико).
Американские военные - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
СМИ: Трамп отправит на границу с Мексикой дополнительно десять тысяч солдат
23 января, 02:29
 
В миреМексикаСШАТабаскоДональд ТрампКлаудия Шейнбаум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала