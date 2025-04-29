https://ria.ru/20250429/ssha-2014188545.html

В Мексику из США вернулось почти 39 тысяч человек

В Мексику из США вернулось почти 39 тысяч человек - РИА Новости, 29.04.2025

В Мексику из США вернулось почти 39 тысяч человек

После возвращения Дональда Трампа к власти в США в Мексику из Соединенных Штатов вернулись 38 757 человек, большинство из них - мексиканские граждане, сообщила... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T19:46:00+03:00

2025-04-29T19:46:00+03:00

2025-04-29T19:50:00+03:00

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МЕХИКО, 29 апр - РИА Новости. После возвращения Дональда Трампа к власти в США в Мексику из Соединенных Штатов вернулись 38 757 человек, большинство из них - мексиканские граждане, сообщила на пресс-конференции президент страны Клаудия Шейнбаум. "С момента прихода к власти президента Трампа были возвращены 38 757 человек, из которых 33 311 - мексиканцы, а 5 446 - иностранцы", - сказала Шейнбаум на конференции, которую транслировало в соцсетях правительство Мексики. По словам президента, большинство иностранцев, попадающих в Мексику через северную границу, соглашаются на дальнейшую репатриацию добровольно - им предлагают различные варианты, если они хотят вернуться домой, их сопровождают либо на авиарейсах, организованных их странами, либо, в отдельных случаях, на самолетах Военно-воздушных сил Мексики. Основную часть депортируемых в Мексику составляют граждане Мексики, поскольку США заключили соглашения о прямой депортации с рядом стран. Наиболее часто рейсы с возвращёнными мексиканцами прибывают в Вильяэрмосу в штате Табаско, Тапачулу (Чиапас) и на авиабазу имени Фелипе Анхелеса (Мехико).

https://ria.ru/20250115/rezhim-1993801818.html

https://ria.ru/20250123/tramp-1995060000.html

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в мире, мексика, сша, табаско, дональд трамп, клаудия шейнбаум