Поверенный в делах США при ООН высказалась о проблеме с Ираном
Поверенный при ООН Ши: США предпочитают дипломатию для решения проблемы с Ираном
© AP Photo / Seth WenigЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Seth Wenig
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 29 апр - РИА Новости. США предпочитают дипломатию для урегулирования проблемы ядерной программы Ирана, но отмечают, что "время ограничено", заявила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши.
"Соединенные Штаты предлагают урегулирование путем переговоров. Однако время ограничено. Если Иран не откажется от своей программы создания ядерного оружия, мы привлечем его к ответственности", - сказала она в ходе заседания Совета Безопасности.
Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также технических групп обеих сторон прошел в Омане 26 апреля. По их итогам иранский министр заявил, что доволен ходом переговоров, хотя противоречия стран как по деталям сделки по иранской ядерной программе, так и по общим положениям сохраняются. Следующий раунд, как заявлял МИД Омана, должен состояться 3 мая. При этом иранская сторона отметила, что оманские власти определят как место, так и время проведения ирано-американских консультаций. Журналист портала Axios сообщал, что четвертый раунд может пройти в Риме 3 мая.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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