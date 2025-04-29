https://ria.ru/20250429/ssha-2014181791.html

Поверенный в делах США при ООН высказалась о проблеме с Ираном

Поверенный в делах США при ООН высказалась о проблеме с Ираном - РИА Новости, 29.04.2025

Поверенный в делах США при ООН высказалась о проблеме с Ираном

США предпочитают дипломатию для урегулирования проблемы ядерной программы Ирана, но отмечают, что "время ограничено", заявила временный поверенный в делах США... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T19:20:00+03:00

2025-04-29T19:20:00+03:00

2025-04-29T19:20:00+03:00

в мире

иран

сша

оман

али хаменеи

аббас аракчи

стив уиткофф

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000718770_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_51230acafd1e6cf77d73b48f45c80422.jpg

ООН, 29 апр - РИА Новости. США предпочитают дипломатию для урегулирования проблемы ядерной программы Ирана, но отмечают, что "время ограничено", заявила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши. "Соединенные Штаты предлагают урегулирование путем переговоров. Однако время ограничено. Если Иран не откажется от своей программы создания ядерного оружия, мы привлечем его к ответственности", - сказала она в ходе заседания Совета Безопасности. Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также технических групп обеих сторон прошел в Омане 26 апреля. По их итогам иранский министр заявил, что доволен ходом переговоров, хотя противоречия стран как по деталям сделки по иранской ядерной программе, так и по общим положениям сохраняются. Следующий раунд, как заявлял МИД Омана, должен состояться 3 мая. При этом иранская сторона отметила, что оманские власти определят как место, так и время проведения ирано-американских консультаций. Журналист портала Axios сообщал, что четвертый раунд может пройти в Риме 3 мая. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250419/iran-2012297894.html

иран

сша

оман

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, оман, али хаменеи, аббас аракчи, стив уиткофф, оон, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана