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Поверенный в делах США при ООН высказалась о проблеме с Ираном - РИА Новости, 29.04.2025
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19:20 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/ssha-2014181791.html
Поверенный в делах США при ООН высказалась о проблеме с Ираном
Поверенный в делах США при ООН высказалась о проблеме с Ираном - РИА Новости, 29.04.2025
Поверенный в делах США при ООН высказалась о проблеме с Ираном
США предпочитают дипломатию для урегулирования проблемы ядерной программы Ирана, но отмечают, что "время ограничено", заявила временный поверенный в делах США... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T19:20:00+03:00
2025-04-29T19:20:00+03:00
в мире
иран
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али хаменеи
аббас аракчи
стив уиткофф
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ООН, 29 апр - РИА Новости. США предпочитают дипломатию для урегулирования проблемы ядерной программы Ирана, но отмечают, что "время ограничено", заявила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши. "Соединенные Штаты предлагают урегулирование путем переговоров. Однако время ограничено. Если Иран не откажется от своей программы создания ядерного оружия, мы привлечем его к ответственности", - сказала она в ходе заседания Совета Безопасности. Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также технических групп обеих сторон прошел в Омане 26 апреля. По их итогам иранский министр заявил, что доволен ходом переговоров, хотя противоречия стран как по деталям сделки по иранской ядерной программе, так и по общим положениям сохраняются. Следующий раунд, как заявлял МИД Омана, должен состояться 3 мая. При этом иранская сторона отметила, что оманские власти определят как место, так и время проведения ирано-американских консультаций. Журналист портала Axios сообщал, что четвертый раунд может пройти в Риме 3 мая. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250419/iran-2012297894.html
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в мире, иран, сша, оман, али хаменеи, аббас аракчи, стив уиткофф, оон, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, США, Оман, Али Хаменеи, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, ООН, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Поверенный в делах США при ООН высказалась о проблеме с Ираном

Поверенный при ООН Ши: США предпочитают дипломатию для решения проблемы с Ираном

© AP Photo / Seth WenigЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 29 апр - РИА Новости. США предпочитают дипломатию для урегулирования проблемы ядерной программы Ирана, но отмечают, что "время ограничено", заявила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши.
"Соединенные Штаты предлагают урегулирование путем переговоров. Однако время ограничено. Если Иран не откажется от своей программы создания ядерного оружия, мы привлечем его к ответственности", - сказала она в ходе заседания Совета Безопасности.
Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также технических групп обеих сторон прошел в Омане 26 апреля. По их итогам иранский министр заявил, что доволен ходом переговоров, хотя противоречия стран как по деталям сделки по иранской ядерной программе, так и по общим положениям сохраняются. Следующий раунд, как заявлял МИД Омана, должен состояться 3 мая. При этом иранская сторона отметила, что оманские власти определят как место, так и время проведения ирано-американских консультаций. Журналист портала Axios сообщал, что четвертый раунд может пройти в Риме 3 мая.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Глава МИД Ирана раскрыл детали переговоров с США
19 апреля, 18:16
 
В миреИранСШАОманАли ХаменеиАббас АракчиСтив УиткоффООНСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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