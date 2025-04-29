https://ria.ru/20250429/ssha-2014172231.html

Датчане бойкотируют американские товары из-за политики США, пишет FT

Датчане бойкотируют американские товары из-за политики США, пишет FT - РИА Новости, 29.04.2025

Датчане бойкотируют американские товары из-за политики США, пишет FT

Датчане бойкотируют "Кока-Колу" и другие американские товары из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию и его тарифной политики в отношении... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:50:00+03:00

2025-04-29T18:50:00+03:00

2025-04-29T18:50:00+03:00

дания

сша

гренландия

дональд трамп

в мире

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Датчане бойкотируют "Кока-Колу" и другие американские товары из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию и его тарифной политики в отношении королевства, пишет газета Financial Times со ссылкой на гендиректора ответственной за розлив напитка в Дании пивоваренной корпорации Carlsberg Якоба Орупа-Андерсена. "Наши объемы (продаж - ред.) Coca-Cola немного снизились в Дании... Существует определенный уровень потребительского бойкота американских брендов... и это (Дания - ред.) единственный рынок, где мы видим это в значительной степени", - заявил Оруп-Андерсен изданию. Гендиректор Carlsberg добавил, что сам считает "Кока-Колу" и "Пепси" технически датскими, так как товар для датского рынка производится внутри страны, но "уважает решение людей" бойкотировать напиток. В то же время, по данным издания, на фоне бойкота "Кока-Колы" продажи в Дании местного аналога газировки, Jolly Cola, взлетели в 13 раз относительно прошлого года. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250418/tramp-2012087054.html

https://ria.ru/20250406/century-2009363643.html

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дания, сша, гренландия, дональд трамп, в мире