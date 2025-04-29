Датчане бойкотируют американские товары из-за политики США, пишет FT
FT: Дания бойкотирует американские товары из-за притязаний Трампа на Гренландию
Флаг Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Датчане бойкотируют "Кока-Колу" и другие американские товары из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию и его тарифной политики в отношении королевства, пишет газета Financial Times со ссылкой на гендиректора ответственной за розлив напитка в Дании пивоваренной корпорации Carlsberg Якоба Орупа-Андерсена.
"Наши объемы (продаж - ред.) Coca-Cola немного снизились в Дании... Существует определенный уровень потребительского бойкота американских брендов... и это (Дания - ред.) единственный рынок, где мы видим это в значительной степени", - заявил Оруп-Андерсен изданию.
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Гендиректор Carlsberg добавил, что сам считает "Кока-Колу" и "Пепси" технически датскими, так как товар для датского рынка производится внутри страны, но "уважает решение людей" бойкотировать напиток.
В то же время, по данным издания, на фоне бойкота "Кока-Колы" продажи в Дании местного аналога газировки, Jolly Cola, взлетели в 13 раз относительно прошлого года.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.