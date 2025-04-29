https://ria.ru/20250429/ssha-2014107916.html

США нанесли более 800 ударов по хуситам в Йемене, заявил Белый дом

США нанесли более 800 ударов по хуситам в Йемене, заявил Белый дом - РИА Новости, 29.04.2025

США нанесли более 800 ударов по хуситам в Йемене, заявил Белый дом

РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:17:00+03:00

2025-04-29T16:17:00+03:00

2025-04-29T16:17:00+03:00

в мире

сша

йемен

майк уолтц

дональд трамп

ансар алла

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. США нанесли более 800 ударов, направленных против членов йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов), продолжат их наносить, пока не​​ прекратятся атаки на американские суда и военных, написал советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в в статье, опубликованной в журнале National Interest."На данный момент мы нанесли более 800 ударов, и они будут продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлена ​​свобода судоходства и не прекратятся нападения на американские суда и военных", - написал Уолтц.Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против хуситов в Йемене. Центральное командование ВС Соединенных Штатов отметило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов.

https://ria.ru/20250426/udar-2013616350.html

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в мире, сша, йемен, майк уолтц, дональд трамп, ансар алла