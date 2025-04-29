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США нанесли более 800 ударов по хуситам в Йемене, заявил Белый дом - РИА Новости, 29.04.2025
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16:17 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/ssha-2014107916.html
США нанесли более 800 ударов по хуситам в Йемене, заявил Белый дом
США нанесли более 800 ударов по хуситам в Йемене, заявил Белый дом - РИА Новости, 29.04.2025
США нанесли более 800 ударов по хуситам в Йемене, заявил Белый дом
РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:17:00+03:00
2025-04-29T16:17:00+03:00
в мире
сша
йемен
майк уолтц
дональд трамп
ансар алла
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. США нанесли более 800 ударов, направленных против членов йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов), продолжат их наносить, пока не​​ прекратятся атаки на американские суда и военных, написал советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в в статье, опубликованной в журнале National Interest.&quot;На данный момент мы нанесли более 800 ударов, и они будут продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлена ​​свобода судоходства и не прекратятся нападения на американские суда и военных&quot;, - написал Уолтц.Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против хуситов в Йемене. Центральное командование ВС Соединенных Штатов отметило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов.
https://ria.ru/20250426/udar-2013616350.html
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в мире, сша, йемен, майк уолтц, дональд трамп, ансар алла
В мире, США, Йемен, Майк Уолтц, Дональд Трамп, Ансар Алла
США нанесли более 800 ударов по хуситам в Йемене, заявил Белый дом

Уолтц: США нанесли свыше 800 ударов по хуситам в Йемене и будут продолжать

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкАмериканский истребитель-бомбардировщик
Американский истребитель-бомбардировщик - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Нина Падалко
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Американский истребитель-бомбардировщик. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. США нанесли более 800 ударов, направленных против членов йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов), продолжат их наносить, пока не​​ прекратятся атаки на американские суда и военных, написал советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в в статье, опубликованной в журнале National Interest.
«

"На данный момент мы нанесли более 800 ударов, и они будут продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлена ​​свобода судоходства и не прекратятся нападения на американские суда и военных", - написал Уолтц.

Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против хуситов в Йемене. Центральное командование ВС Соединенных Штатов отметило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов.
Дым после удара по Йемену - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Хуситы заявили о ранении российских моряков при ударе США по порту в Йемене
26 апреля, 19:23
 
В миреСШАЙеменМайк УолтцДональд ТрампАнсар Алла
 
 
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