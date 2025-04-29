Сотрудники DOGE получили доступ к секретным госсетям США, сообщает NPR
NPR: сотрудники DOGE получили доступ к засекреченным данным о ядерном оружии США
© AP Photo / Jose Luis MaganaИлон Маск в футболке DOGE
© AP Photo / Jose Luis Magana
Илон Маск в футболке DOGE. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сотрудники Департамента эффективности правительства (DOGE) получили доступ к закрытым государственным сетям, где хранятся данные о ядерном оружии США, сообщает радиостанция NPR со ссылкой на источники.
"Двум сотрудникам DOGE Илона Маска (глава ведомства - ред.) предоставили учетные записи в секретных сетях, содержащих строго охраняемые данные об американском ядерном оружии", - говорится в материале.
По данным источников, доступ к закрытой сети получили стажер принадлежащей Маску космической компании SpaceX Люк Ферритор и венчурный капиталист Адам Рамада. Отмечается, что они, по-видимому, ранее никогда не имели дело ни с ядерным оружием, ни с засекреченными данными.
При этом представитель министерства энергетики США, чье подведомство отвечает за ядерный арсенал страны, заявил радиостанции, что для Ферритора и Рамады действительно были созданы учетные записи, предусматривающие доступ ко внутренней информации, однако они так и не были активированы и использованы.
Согласно приводимому радиостанцией мнению экспертов, присутствие сотрудников DOGE в закрытой сети еще не означает их прямого доступа к информации о ядерном оружии, так как безопасность данных внутри сети находится под строгим контролем.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.