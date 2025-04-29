https://ria.ru/20250429/ssha-2014104472.html

Сотрудники DOGE получили доступ к секретным госсетям США, сообщает NPR

Сотрудники DOGE получили доступ к секретным госсетям США, сообщает NPR - РИА Новости, 29.04.2025

Сотрудники DOGE получили доступ к секретным госсетям США, сообщает NPR

Сотрудники Департамента эффективности правительства (DOGE) получили доступ к закрытым государственным сетям, где хранятся данные о ядерном оружии США, сообщает... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:06:00+03:00

2025-04-29T16:06:00+03:00

2025-04-29T16:06:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сотрудники Департамента эффективности правительства (DOGE) получили доступ к закрытым государственным сетям, где хранятся данные о ядерном оружии США, сообщает радиостанция NPR со ссылкой на источники. "Двум сотрудникам DOGE Илона Маска (глава ведомства - ред.) предоставили учетные записи в секретных сетях, содержащих строго охраняемые данные об американском ядерном оружии", - говорится в материале. По данным источников, доступ к закрытой сети получили стажер принадлежащей Маску космической компании SpaceX Люк Ферритор и венчурный капиталист Адам Рамада. Отмечается, что они, по-видимому, ранее никогда не имели дело ни с ядерным оружием, ни с засекреченными данными. При этом представитель министерства энергетики США, чье подведомство отвечает за ядерный арсенал страны, заявил радиостанции, что для Ферритора и Рамады действительно были созданы учетные записи, предусматривающие доступ ко внутренней информации, однако они так и не были активированы и использованы. Согласно приводимому радиостанцией мнению экспертов, присутствие сотрудников DOGE в закрытой сети еще не означает их прямого доступа к информации о ядерном оружии, так как безопасность данных внутри сети находится под строгим контролем. Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250403/ssha-2009146077.html

https://ria.ru/20250214/mask-1999296299.html

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в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, майк джонсон, spacex