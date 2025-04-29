"Самый худший сценарий". СМИ сообщили Украине плохие новости о США
AP: США могут запретить Европе передавать Украине американское вооружение
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. США могут запретить Европе передавать Украине американское вооружение, что будет самым худшим сценарием для Киева, пишет Associated Press.
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"По словам старшего научного сотрудника по военно-космической деятельности Международного института стратегических исследований Дугласа Барри, наихудшим сценарием может быть полный запрет на экспорт и передачу американского вооружения Украине, который не позволит европейским странам покупать оружие из США ради отправки его Киеву или передавать ему образцы с американскими компонентами или программным обеспечением", — говорится в материале.
Как указали обозреватели, такое решение подорвет возможность европейских государств поддерживать Украину, поскольку они не смогут передавать ей даже свои ЗРК Patriot.
Трамп заявлял, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. На прошлой неделе он обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что ближайшая неделя будет очень важной, потому что США нужно будет решить, хотят ли они продолжать заниматься урегулированием.