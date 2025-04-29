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"Самый худший сценарий". СМИ сообщили Украине плохие новости о США - РИА Новости, 29.04.2025
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11:46 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/ssha-2014009211.html
"Самый худший сценарий". СМИ сообщили Украине плохие новости о США
"Самый худший сценарий". СМИ сообщили Украине плохие новости о США - РИА Новости, 29.04.2025
"Самый худший сценарий". СМИ сообщили Украине плохие новости о США
США могут запретить Европе передавать Украине американское вооружение, что будет самым худшим сценарием для Киева, пишет Associated Press. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:46:00+03:00
2025-04-29T11:46:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
марко рубио
киев
международный институт стратегических исследований
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. США могут запретить Европе передавать Украине американское вооружение, что будет самым худшим сценарием для Киева, пишет Associated Press."По словам старшего научного сотрудника по военно-космической деятельности Международного института стратегических исследований Дугласа Барри, наихудшим сценарием может быть полный запрет на экспорт и передачу американского вооружения Украине, который не позволит европейским странам покупать оружие из США ради отправки его Киеву или передавать ему образцы с американскими компонентами или программным обеспечением", — говорится в материале.Как указали обозреватели, такое решение подорвет возможность европейских государств поддерживать Украину, поскольку они не смогут передавать ей даже свои ЗРК Patriot.Трамп заявлял, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. На прошлой неделе он обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что ближайшая неделя будет очень важной, потому что США нужно будет решить, хотят ли они продолжать заниматься урегулированием.
https://ria.ru/20250429/cnn-2013993133.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, марко рубио, киев, международный институт стратегических исследований
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Киев, Международный институт стратегических исследований
"Самый худший сценарий". СМИ сообщили Украине плохие новости о США

AP: США могут запретить Европе передавать Украине американское вооружение

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. США могут запретить Европе передавать Украине американское вооружение, что будет самым худшим сценарием для Киева, пишет Associated Press.
«
"По словам старшего научного сотрудника по военно-космической деятельности Международного института стратегических исследований Дугласа Барри, наихудшим сценарием может быть полный запрет на экспорт и передачу американского вооружения Украине, который не позволит европейским странам покупать оружие из США ради отправки его Киеву или передавать ему образцы с американскими компонентами или программным обеспечением", — говорится в материале.
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Как указали обозреватели, такое решение подорвет возможность европейских государств поддерживать Украину, поскольку они не смогут передавать ей даже свои ЗРК Patriot.
Трамп заявлял, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. На прошлой неделе он обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что ближайшая неделя будет очень важной, потому что США нужно будет решить, хотят ли они продолжать заниматься урегулированием.
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В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийМарко РубиоКиевМеждународный институт стратегических исследований
 
 
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