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"Самый худший сценарий". СМИ сообщили Украине плохие новости о США

"Самый худший сценарий". СМИ сообщили Украине плохие новости о США - РИА Новости, 29.04.2025

"Самый худший сценарий". СМИ сообщили Украине плохие новости о США

США могут запретить Европе передавать Украине американское вооружение, что будет самым худшим сценарием для Киева, пишет Associated Press. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:46:00+03:00

2025-04-29T11:46:00+03:00

2025-04-29T11:46:00+03:00

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украина

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владимир зеленский

марко рубио

киев

международный институт стратегических исследований

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. США могут запретить Европе передавать Украине американское вооружение, что будет самым худшим сценарием для Киева, пишет Associated Press."По словам старшего научного сотрудника по военно-космической деятельности Международного института стратегических исследований Дугласа Барри, наихудшим сценарием может быть полный запрет на экспорт и передачу американского вооружения Украине, который не позволит европейским странам покупать оружие из США ради отправки его Киеву или передавать ему образцы с американскими компонентами или программным обеспечением", — говорится в материале.Как указали обозреватели, такое решение подорвет возможность европейских государств поддерживать Украину, поскольку они не смогут передавать ей даже свои ЗРК Patriot.Трамп заявлял, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. На прошлой неделе он обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что ближайшая неделя будет очень важной, потому что США нужно будет решить, хотят ли они продолжать заниматься урегулированием.

https://ria.ru/20250429/cnn-2013993133.html

https://ria.ru/20250429/wsj-2013978361.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, марко рубио, киев, международный институт стратегических исследований