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США приняли победу России на Украине, считают в Турции - РИА Новости, 29.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:26 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/ssha-2013964971.html
США приняли победу России на Украине, считают в Турции
США приняли победу России на Украине, считают в Турции - РИА Новости, 29.04.2025
США приняли победу России на Украине, считают в Турции
Успех российской армии в Курской области является завершением конфликта на Украине, у киевского руководства нет больше сил воевать, а США приняли победу России, РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T06:26:00+03:00
2025-04-29T06:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
владимир путин
валерий герасимов
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АНКАРА, 29 апр – РИА Новости. Успех российской армии в Курской области является завершением конфликта на Украине, у киевского руководства нет больше сил воевать, а США приняли победу России, заявил РИА Новости турецкий аналитик Серхат Латифоглу. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. "После позора Владимира Зеленского в Белом доме и ослабления поддержки США Украине мы можем сказать, что в большом значении конфликт на Украине завершен. Вне всякого сомнения - за закрытыми дверями ведутся переговоры. Переговоры посвящены тому, как будет выглядеть текст мирного договора. Успешная курская операция российской армии является фактическим завершением войны. У Украины нет сил воевать. США и Запад тоже не в состоянии. США уже приняли победу России", - заявил аналитик. По его словам, для Запада тяжело принять победу России. "США фактически уже сделали это. То, что произошло с Зеленским в Белом доме, свидетельствует об этом. ЕС сейчас больше волнует вопрос украинских беженцев, чем судьба Украины. Поэтому образ "вражеской России" никуда не делся. Пропаганда никуда не делась. Запад будет делать все, чтобы продлить нынешнюю ситуацию как можно дольше", - сказал он. Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
https://ria.ru/20250428/ekspert-2013951893.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
США приняли победу России на Украине, считают в Турции

Латифоглу: США приняли победу России на Украине

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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АНКАРА, 29 апр – РИА Новости. Успех российской армии в Курской области является завершением конфликта на Украине, у киевского руководства нет больше сил воевать, а США приняли победу России, заявил РИА Новости турецкий аналитик Серхат Латифоглу.
В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
Крым - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Эксперт назвал признание статуса Крыма важным условием для переговоров
28 апреля, 19:27
"После позора Владимира Зеленского в Белом доме и ослабления поддержки США Украине мы можем сказать, что в большом значении конфликт на Украине завершен. Вне всякого сомнения - за закрытыми дверями ведутся переговоры. Переговоры посвящены тому, как будет выглядеть текст мирного договора. Успешная курская операция российской армии является фактическим завершением войны. У Украины нет сил воевать. США и Запад тоже не в состоянии. США уже приняли победу России", - заявил аналитик.
По его словам, для Запада тяжело принять победу России.
"США фактически уже сделали это. То, что произошло с Зеленским в Белом доме, свидетельствует об этом. ЕС сейчас больше волнует вопрос украинских беженцев, чем судьба Украины. Поэтому образ "вражеской России" никуда не делся. Пропаганда никуда не делась. Запад будет делать все, чтобы продлить нынешнюю ситуацию как можно дольше", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В США сделали заявление после решения Путина о перемирии
28 апреля, 22:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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