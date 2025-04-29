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Ганчев заявил о скором освобождении нескольких сел в Харьковской области
Ганчев заявил о скором освобождении нескольких сел в Харьковской области - РИА Новости, 29.04.2025
Ганчев заявил о скором освобождении нескольких сел в Харьковской области
Освобождение Дорошовки говорит о том, что в скором времени могут быть освобождены и другие села в Харьковской области, заявил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T19:37:00+03:00
2025-04-29T19:37:00+03:00
2025-04-29T19:37:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Освобождение Дорошовки говорит о том, что в скором времени могут быть освобождены и другие села в Харьковской области, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Во вторник Минобороны РФ сообщило, что российская группировка "Запад" освободила населённый пункт Дорошовка в Харьковской области. По словам Ганчева, Дорошовка относится к Двуреченскому территориальному управлению и имеет важное стратегическое значение для продвижения ВС РФ. "Он (поселок – ред.) находится между двумя дорогами в направлении Купянск - Двуречная, а также Купянск - Великий Бурлук. Очевидно, что в скорейшем времени будут освобождаться еще населенные пункты", - сообщил РИА Новости Ганчев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Ганчев заявил о скором освобождении нескольких сел в Харьковской области
Ганчев: освобождение Дорошовки говорит о скором освобождении еще нескольких сел