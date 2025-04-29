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Ганчев заявил о скором освобождении нескольких сел в Харьковской области - РИА Новости, 29.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:37 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/spetsoperatsiya-2014185400.html
Ганчев заявил о скором освобождении нескольких сел в Харьковской области
Ганчев заявил о скором освобождении нескольких сел в Харьковской области - РИА Новости, 29.04.2025
Ганчев заявил о скором освобождении нескольких сел в Харьковской области
Освобождение Дорошовки говорит о том, что в скором времени могут быть освобождены и другие села в Харьковской области, заявил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T19:37:00+03:00
2025-04-29T19:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
виталий ганчев
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Освобождение Дорошовки говорит о том, что в скором времени могут быть освобождены и другие села в Харьковской области, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Во вторник Минобороны РФ сообщило, что российская группировка "Запад" освободила населённый пункт Дорошовка в Харьковской области. По словам Ганчева, Дорошовка относится к Двуреченскому территориальному управлению и имеет важное стратегическое значение для продвижения ВС РФ. "Он (поселок – ред.) находится между двумя дорогами в направлении Купянск - Двуречная, а также Купянск - Великий Бурлук. Очевидно, что в скорейшем времени будут освобождаться еще населенные пункты", - сообщил РИА Новости Ганчев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, россия, виталий ганчев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, Украина, Вооруженные силы Украины
Ганчев заявил о скором освобождении нескольких сел в Харьковской области

Ганчев: освобождение Дорошовки говорит о скором освобождении еще нескольких сел

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Освобождение Дорошовки говорит о том, что в скором времени могут быть освобождены и другие села в Харьковской области, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Во вторник Минобороны РФ сообщило, что российская группировка "Запад" освободила населённый пункт Дорошовка в Харьковской области.
По словам Ганчева, Дорошовка относится к Двуреченскому территориальному управлению и имеет важное стратегическое значение для продвижения ВС РФ.
«
"Он (поселок – ред.) находится между двумя дорогами в направлении Купянск - Двуречная, а также Купянск - Великий Бурлук. Очевидно, что в скорейшем времени будут освобождаться еще населенные пункты", - сообщил РИА Новости Ганчев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияВиталий ГанчевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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