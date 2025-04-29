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Ганчев заявил о скором освобождении нескольких сел в Харьковской области

Ганчев заявил о скором освобождении нескольких сел в Харьковской области - РИА Новости, 29.04.2025

Ганчев заявил о скором освобождении нескольких сел в Харьковской области

Освобождение Дорошовки говорит о том, что в скором времени могут быть освобождены и другие села в Харьковской области, заявил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T19:37:00+03:00

2025-04-29T19:37:00+03:00

2025-04-29T19:37:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Освобождение Дорошовки говорит о том, что в скором времени могут быть освобождены и другие села в Харьковской области, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Во вторник Минобороны РФ сообщило, что российская группировка "Запад" освободила населённый пункт Дорошовка в Харьковской области. По словам Ганчева, Дорошовка относится к Двуреченскому территориальному управлению и имеет важное стратегическое значение для продвижения ВС РФ. "Он (поселок – ред.) находится между двумя дорогами в направлении Купянск - Двуречная, а также Купянск - Великий Бурлук. Очевидно, что в скорейшем времени будут освобождаться еще населенные пункты", - сообщил РИА Новости Ганчев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, россия, виталий ганчев, украина, вооруженные силы украины