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ВС России за сутки уничтожили 29 пунктов управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 29.04.2025
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05:08 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/spetsoperatsiya-2013962167.html
ВС России за сутки уничтожили 29 пунктов управления БПЛА ВСУ
ВС России за сутки уничтожили 29 пунктов управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 29.04.2025
ВС России за сутки уничтожили 29 пунктов управления БПЛА ВСУ
Подразделения российской группировки "Запад" уничтожили за сутки 29 пунктов управления БПЛА, три станции связи Starlink, при этом один военнослужащий ВСУ сдался РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T05:08:00+03:00
2025-04-29T05:08:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Запад" уничтожили за сутки 29 пунктов управления БПЛА, три станции связи Starlink, при этом один военнослужащий ВСУ сдался в плен, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "Подразделения группировки войск "Запад" продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции... Ракетными войсками группировки войск нанесен удар управляемыми реактивными снарядами РСЗО "Торнадо" по пункту временной дислокации подразделений аэромобильной бригады ВСУ", - сказал Бигма. По его словам, расчетами ПВО уничтожено 15 беспилотников, за сутки ВСУ потерял свыше 240 военнослужащих, восемь автомобилей, один военнослужащий ВСУ сдался в плен. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки уничтожены три орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО, и 10 минометных расчетов. Кроме того, уничтожены 29 пунктов управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink", - сообщил Бигма.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России за сутки уничтожили 29 пунктов управления БПЛА ВСУ

Минобороны: ВС России за сутки уничтожили 29 пунктов управления БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Запад" уничтожили за сутки 29 пунктов управления БПЛА, три станции связи Starlink, при этом один военнослужащий ВСУ сдался в плен, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"Подразделения группировки войск "Запад" продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции... Ракетными войсками группировки войск нанесен удар управляемыми реактивными снарядами РСЗО "Торнадо" по пункту временной дислокации подразделений аэромобильной бригады ВСУ", - сказал Бигма.
По его словам, расчетами ПВО уничтожено 15 беспилотников, за сутки ВСУ потерял свыше 240 военнослужащих, восемь автомобилей, один военнослужащий ВСУ сдался в плен.
"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки уничтожены три орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО, и 10 минометных расчетов. Кроме того, уничтожены 29 пунктов управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink", - сообщил Бигма.
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