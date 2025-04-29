https://ria.ru/20250429/spetsoperatsiya-2013961900.html

"Град" на Запорожском направлении уничтожил арторудие ВСУ

"Град" на Запорожском направлении уничтожил арторудие ВСУ - РИА Новости, 29.04.2025

"Град" на Запорожском направлении уничтожил арторудие ВСУ

Расчет РСЗО "Град" 42-й гвардейской мотострелковой дивизии российской группировки войск "Днепр" обеспечил продвижение российских штурмовых групп, уничтожив... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T05:05:00+03:00

2025-04-29T05:05:00+03:00

2025-04-29T05:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" 42-й гвардейской мотострелковой дивизии российской группировки войск "Днепр" обеспечил продвижение российских штурмовых групп, уничтожив артиллерийское орудие противника, мешавшее их проходу, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На запорожском направлении расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" гвардейской 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" нанес точный удар, уничтожив артиллерийское орудие ВСУ", - говорится в сообщении. Благодаря оперативным действиям расчета РСЗО штурмовые подразделения получили возможность продвинуться вперед, вытесняя противника с занимаемых позиций, добавили в Минобороны. "Была задача по контрбатарейной борьбе. Нужно было срочно отработать по этой цели, чтобы дать возможность нашим войскам продвинуться вперед, так как она (цель - ред.) им мешала. Мы подъехали, отработали - и задача была выполнена", - пояснил командир боевой машины "Град" с позывным "Горец", слова которого приводит Минобороны. В Минобороны РФ также отметили, что выполнить боевую задачу позволило эффективное применение средств разведки и отлаженное взаимодействие между подразделениями группировки войск "Днепр".

https://ria.ru/20250429/artilleristy-2013961787.html

https://ria.ru/20250429/spetsoperatsiya-2013961665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины