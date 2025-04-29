Рейтинг@Mail.ru
"Град" на Запорожском направлении уничтожил арторудие ВСУ - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/spetsoperatsiya-2013961900.html
"Град" на Запорожском направлении уничтожил арторудие ВСУ
"Град" на Запорожском направлении уничтожил арторудие ВСУ - РИА Новости, 29.04.2025
"Град" на Запорожском направлении уничтожил арторудие ВСУ
Расчет РСЗО "Град" 42-й гвардейской мотострелковой дивизии российской группировки войск "Днепр" обеспечил продвижение российских штурмовых групп, уничтожив... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T05:05:00+03:00
2025-04-29T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998556158_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_b94447fd0089be93c052b6dfb6145b4c.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" 42-й гвардейской мотострелковой дивизии российской группировки войск "Днепр" обеспечил продвижение российских штурмовых групп, уничтожив артиллерийское орудие противника, мешавшее их проходу, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На запорожском направлении расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" гвардейской 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" нанес точный удар, уничтожив артиллерийское орудие ВСУ", - говорится в сообщении. Благодаря оперативным действиям расчета РСЗО штурмовые подразделения получили возможность продвинуться вперед, вытесняя противника с занимаемых позиций, добавили в Минобороны. "Была задача по контрбатарейной борьбе. Нужно было срочно отработать по этой цели, чтобы дать возможность нашим войскам продвинуться вперед, так как она (цель - ред.) им мешала. Мы подъехали, отработали - и задача была выполнена", - пояснил командир боевой машины "Град" с позывным "Горец", слова которого приводит Минобороны. В Минобороны РФ также отметили, что выполнить боевую задачу позволило эффективное применение средств разведки и отлаженное взаимодействие между подразделениями группировки войск "Днепр".
https://ria.ru/20250429/artilleristy-2013961787.html
https://ria.ru/20250429/spetsoperatsiya-2013961665.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998556158_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_7df62499d916d88d2abd7a4e01518882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
"Град" на Запорожском направлении уничтожил арторудие ВСУ

Минобороны: расчет "Града" уничтожил арторудие ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" 42-й гвардейской мотострелковой дивизии российской группировки войск "Днепр" обеспечил продвижение российских штурмовых групп, уничтожив артиллерийское орудие противника, мешавшее их проходу, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" гвардейской 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" нанес точный удар, уничтожив артиллерийское орудие ВСУ", - говорится в сообщении.
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Вчера, 05:03
Благодаря оперативным действиям расчета РСЗО штурмовые подразделения получили возможность продвинуться вперед, вытесняя противника с занимаемых позиций, добавили в Минобороны.
"Была задача по контрбатарейной борьбе. Нужно было срочно отработать по этой цели, чтобы дать возможность нашим войскам продвинуться вперед, так как она (цель - ред.) им мешала. Мы подъехали, отработали - и задача была выполнена", - пояснил командир боевой машины "Град" с позывным "Горец", слова которого приводит Минобороны.
В Минобороны РФ также отметили, что выполнить боевую задачу позволило эффективное применение средств разведки и отлаженное взаимодействие между подразделениями группировки войск "Днепр".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Десантники нанесли удар по скоплению ВСУ в Сумской области
Вчера, 05:01
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала