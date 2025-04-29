https://ria.ru/20250429/spetsoperatsiya-2013961900.html
"Град" на Запорожском направлении уничтожил арторудие ВСУ
"Град" на Запорожском направлении уничтожил арторудие ВСУ - РИА Новости, 29.04.2025
"Град" на Запорожском направлении уничтожил арторудие ВСУ
Расчет РСЗО "Град" 42-й гвардейской мотострелковой дивизии российской группировки войск "Днепр" обеспечил продвижение российских штурмовых групп, уничтожив... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T05:05:00+03:00
2025-04-29T05:05:00+03:00
2025-04-29T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998556158_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_b94447fd0089be93c052b6dfb6145b4c.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" 42-й гвардейской мотострелковой дивизии российской группировки войск "Днепр" обеспечил продвижение российских штурмовых групп, уничтожив артиллерийское орудие противника, мешавшее их проходу, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На запорожском направлении расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" гвардейской 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" нанес точный удар, уничтожив артиллерийское орудие ВСУ", - говорится в сообщении. Благодаря оперативным действиям расчета РСЗО штурмовые подразделения получили возможность продвинуться вперед, вытесняя противника с занимаемых позиций, добавили в Минобороны. "Была задача по контрбатарейной борьбе. Нужно было срочно отработать по этой цели, чтобы дать возможность нашим войскам продвинуться вперед, так как она (цель - ред.) им мешала. Мы подъехали, отработали - и задача была выполнена", - пояснил командир боевой машины "Град" с позывным "Горец", слова которого приводит Минобороны. В Минобороны РФ также отметили, что выполнить боевую задачу позволило эффективное применение средств разведки и отлаженное взаимодействие между подразделениями группировки войск "Днепр".
https://ria.ru/20250429/artilleristy-2013961787.html
https://ria.ru/20250429/spetsoperatsiya-2013961665.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998556158_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_7df62499d916d88d2abd7a4e01518882.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
"Град" на Запорожском направлении уничтожил арторудие ВСУ
Минобороны: расчет "Града" уничтожил арторудие ВСУ на Запорожском направлении