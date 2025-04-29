https://ria.ru/20250429/sotrudniki-2014135031.html

Сотрудников украинских военкоматов отправят на фронт

Сотрудников украинских военкоматов отправят на фронт - РИА Новости, 29.04.2025

Сотрудников украинских военкоматов отправят на фронт

Сотрудников украинских военкоматов без боевого опыта переведут в боевые части, сообщили во вторник в Telegram-канале генштаба ВСУ. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:19:00+03:00

2025-04-29T17:19:00+03:00

2025-04-29T17:19:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сотрудников украинских военкоматов без боевого опыта переведут в боевые части, сообщили во вторник в Telegram-канале генштаба ВСУ. "Военнослужащие (военкоматов -ред.) без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения воинской службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий", - говорится в сообщении. Поясняется, что такая мера направлена на пополнение рядов сотрудников военкоматов военнослужащими с боевым опытом и улучшение качества работы учреждений. Точное количество военнослужащих, которых коснется данная мера, не указывается, но отмечается, что, по данным украинского генштаба, на данный момент почти 70% сотрудников военкоматов имеют боевой опыт, еще 20% - гражданские сотрудники в рядах ВСУ. Отмечается, что на место убывших в район боевых действий сотрудников военкоматов будут назначать военнослужащих, получивших ранения и контузии, в соответствии со своим состоянием здоровья не способных выполнять обязанности в боевых подразделениях.

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Варвара Скокшина

в мире, вооруженные силы украины, украина