Сотрудников украинских военкоматов отправят на фронт
Генштаб ВСУ: сотрудников военкоматов без боевого опыта отправят на фронт
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сотрудников украинских военкоматов без боевого опыта переведут в боевые части, сообщили во вторник в Telegram-канале генштаба ВСУ.
"Военнослужащие (военкоматов -ред.) без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения воинской службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий", - говорится в сообщении.
Поясняется, что такая мера направлена на пополнение рядов сотрудников военкоматов военнослужащими с боевым опытом и улучшение качества работы учреждений. Точное количество военнослужащих, которых коснется данная мера, не указывается, но отмечается, что, по данным украинского генштаба, на данный момент почти 70% сотрудников военкоматов имеют боевой опыт, еще 20% - гражданские сотрудники в рядах ВСУ. Отмечается, что на место убывших в район боевых действий сотрудников военкоматов будут назначать военнослужащих, получивших ранения и контузии, в соответствии со своим состоянием здоровья не способных выполнять обязанности в боевых подразделениях.
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