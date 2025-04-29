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США и Россия обречены на сотрудничество, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025
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12:17 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/sotrudnichestvo-2014020301.html
США и Россия обречены на сотрудничество, заявил Медведев
США и Россия обречены на сотрудничество, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025
США и Россия обречены на сотрудничество, заявил Медведев
США и РФ обречены на сотрудничество, иначе мир будет чувствовать себя нестабильным, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 29.04.2025
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россия
сша
москва
дмитрий медведев
российское общество "знание"
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. США и РФ обречены на сотрудничество, иначе мир будет чувствовать себя нестабильным, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Тем более что две крупнейшие ядерные страны, такие как Российская Федерация и Соединенные Штаты, обречены на сотрудничество просто, иначе мир будет чувствовать себя абсолютно нестабильным", - сказал Медведев. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, сша, москва, дмитрий медведев, российское общество "знание"
Россия, США, Москва, Дмитрий Медведев, Российское общество "Знание"
США и Россия обречены на сотрудничество, заявил Медведев

Медведев: США и Россия обречены на сотрудничество, иначе мир будет нестабильным

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. США и РФ обречены на сотрудничество, иначе мир будет чувствовать себя нестабильным, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание".
«
"Тем более что две крупнейшие ядерные страны, такие как Российская Федерация и Соединенные Штаты, обречены на сотрудничество просто, иначе мир будет чувствовать себя абсолютно нестабильным", - сказал Медведев.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Россия будет наблюдать за деградацией Евросоюза, заявил Медведев
Вчера, 12:13
 
РоссияСШАМоскваДмитрий МедведевРоссийское общество "Знание"
 
 
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