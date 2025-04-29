https://ria.ru/20250429/sotrudnichestvo-2014020301.html

США и Россия обречены на сотрудничество, заявил Медведев

США и Россия обречены на сотрудничество, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025

США и Россия обречены на сотрудничество, заявил Медведев

США и РФ обречены на сотрудничество, иначе мир будет чувствовать себя нестабильным, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:17:00+03:00

2025-04-29T12:17:00+03:00

2025-04-29T12:17:00+03:00

россия

сша

москва

дмитрий медведев

российское общество "знание"

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. США и РФ обречены на сотрудничество, иначе мир будет чувствовать себя нестабильным, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Тем более что две крупнейшие ядерные страны, такие как Российская Федерация и Соединенные Штаты, обречены на сотрудничество просто, иначе мир будет чувствовать себя абсолютно нестабильным", - сказал Медведев. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250429/evropa-2014019342.html

россия

сша

москва

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2025

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россия, сша, москва, дмитрий медведев, российское общество "знание"