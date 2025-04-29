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Солодов: малый и средний бизнес составляет 90% получателей поддержки РЭЦ - РИА Новости, 29.04.2025
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16:39 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/solodov-2014120462.html
Солодов: малый и средний бизнес составляет 90% получателей поддержки РЭЦ
Солодов: малый и средний бизнес составляет 90% получателей поддержки РЭЦ - РИА Новости, 29.04.2025
Солодов: малый и средний бизнес составляет 90% получателей поддержки РЭЦ
Малый и средний бизнес становится драйвером российского экспорта: почти 90% получателей мер поддержки Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) - это... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:39:00+03:00
2025-04-29T16:39:00+03:00
россия
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экспорт
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Малый и средний бизнес становится драйвером российского экспорта: почти 90% получателей мер поддержки Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) - это представители малого и среднего предпринимательства, привел данные вице-президент РЭЦ Алексей Солодов на Внешнеторговом форуме РБК."Десять лет назад система поддержки несырьевого экспорта в России только формировалась. Сегодня 9 из 10 наших клиентов - это малые и средние предприятия, которые благодаря нашим сервисам находят покупателей по всему миру", - рассказал Солодов.Он напомнил, что РЭЦ предоставляет комплексную поддержку потенциального или действующего экспортера на всех циклах, предлагая бизнесу более 140 услуг, которые позволяют дешевле, быстрее и эффективнее выйти на внешние рынки."Тем, кто только планирует выходить на новые рынки, мы рекомендуем начать с обучения в Школе экспорта РЭЦ, а также заручиться финансовой поддержкой. К ней относятся финансирование и гарантии от "Росэксимбанка", а также страхование от ЭКСАР, которые являются частью группы РЭЦ. Вам также будут полезны консультации по защите интеллектуальной собственности и вопросам сертификации", - добавил вице-президент центра.По его словам, в числе наиболее востребованных мер поддержки - продвижение через российские национальные павильоны продукции АПК, которые РЭЦ открыл в 6 странах мира, а также через национальные магазины Made in Russia, которые представлены на 20 международных маркетплейсах. "В прошлом году павильоны принесли производителям контракты на 18,7 миллиарда рублей, а национальные магазины обеспечили продажи российских товаров на 3,7 миллиарда рублей", - отметил Солодов.Большинство услуг представлены на платформе "Мой экспорт", через которую экспортеры уже получили около 1,5 миллиона услуг, которые помогли решить им те или иные бизнес-задачи.Частью инфраструктуры поддержки экспорта МСП также являются и 82 Центра поддержки экспорта (ЦПЭ). МСП регионов получают всестороннюю поддержку на всех этапах экспортной сделки - от базовых консультаций по вопросам ВЭД до поиска партнера, участия в выставках и бизнес-миссии, а также помощи в приведении продукции к необходимым стандартам. В прошлом году благодаря их поддержке более 3 тысяч компаний заключили контракты на общую сумму около 340 миллиардов рублей, география экспорта охватила 127 стран."Для нас важно, чтобы региональный бизнес понимал, что нужная ему поддержка доступна всегда и везде - в РЭЦ, центрах поддержки экспорта в регионах и на цифровой платформе "Мой экспорт", - заключил Солодов.
https://ria.ru/20250429/sofinansirovanie-2014017262.html
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россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экспорт
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экспорт
Солодов: малый и средний бизнес составляет 90% получателей поддержки РЭЦ

Солодов: малый и средний бизнес составляет 90% получателей мер поддержки РЭЦ

© РИА Новости / Кирилл КалинниковВице-президент РЭЦ Алексей Солодов на Внешнеторговом форуме РБК
Вице-президент РЭЦ Алексей Солодов на Внешнеторговом форуме РБК - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Калинников
Вице-президент РЭЦ Алексей Солодов на Внешнеторговом форуме РБК
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Малый и средний бизнес становится драйвером российского экспорта: почти 90% получателей мер поддержки Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) - это представители малого и среднего предпринимательства, привел данные вице-президент РЭЦ Алексей Солодов на Внешнеторговом форуме РБК.
"Десять лет назад система поддержки несырьевого экспорта в России только формировалась. Сегодня 9 из 10 наших клиентов - это малые и средние предприятия, которые благодаря нашим сервисам находят покупателей по всему миру", - рассказал Солодов.
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Он напомнил, что РЭЦ предоставляет комплексную поддержку потенциального или действующего экспортера на всех циклах, предлагая бизнесу более 140 услуг, которые позволяют дешевле, быстрее и эффективнее выйти на внешние рынки.
"Тем, кто только планирует выходить на новые рынки, мы рекомендуем начать с обучения в Школе экспорта РЭЦ, а также заручиться финансовой поддержкой. К ней относятся финансирование и гарантии от "Росэксимбанка", а также страхование от ЭКСАР, которые являются частью группы РЭЦ. Вам также будут полезны консультации по защите интеллектуальной собственности и вопросам сертификации", - добавил вице-президент центра.
По его словам, в числе наиболее востребованных мер поддержки - продвижение через российские национальные павильоны продукции АПК, которые РЭЦ открыл в 6 странах мира, а также через национальные магазины Made in Russia, которые представлены на 20 международных маркетплейсах. "В прошлом году павильоны принесли производителям контракты на 18,7 миллиарда рублей, а национальные магазины обеспечили продажи российских товаров на 3,7 миллиарда рублей", - отметил Солодов.
Большинство услуг представлены на платформе "Мой экспорт", через которую экспортеры уже получили около 1,5 миллиона услуг, которые помогли решить им те или иные бизнес-задачи.
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Частью инфраструктуры поддержки экспорта МСП также являются и 82 Центра поддержки экспорта (ЦПЭ). МСП регионов получают всестороннюю поддержку на всех этапах экспортной сделки - от базовых консультаций по вопросам ВЭД до поиска партнера, участия в выставках и бизнес-миссии, а также помощи в приведении продукции к необходимым стандартам. В прошлом году благодаря их поддержке более 3 тысяч компаний заключили контракты на общую сумму около 340 миллиардов рублей, география экспорта охватила 127 стран.
"Для нас важно, чтобы региональный бизнес понимал, что нужная ему поддержка доступна всегда и везде - в РЭЦ, центрах поддержки экспорта в регионах и на цифровой платформе "Мой экспорт", - заключил Солодов.
 
РоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Экспорт
 
 
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