https://ria.ru/20250429/sofinansirovanie-2014017262.html

Механизм паритетного софинансирования представили в СКФО

Механизм паритетного софинансирования представили в СКФО - РИА Новости, 29.04.2025

Механизм паритетного софинансирования представили в СКФО

Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) представил новый механизм развития бизнеса – паритетное софинансирование региональных программ развития экспорта,... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:08:00+03:00

2025-04-29T12:08:00+03:00

2025-04-29T17:26:00+03:00

экономика

северо-кавказский федеральный округ

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) представил новый механизм развития бизнеса – паритетное софинансирование региональных программ развития экспорта, презентация состоялась на площадке стажировки Минпромторга России "Федеральная практика" для представителей органов власти и бизнеса Северо-Кавказского федерального округа в Махачкале, сообщает центр."В рамках сессии, посвященной национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", директор по координации региональных программ РЭЦ Олег Радионов представил ключевые направления развития экспорта и задачи для региональных властей и бизнеса. Особый интерес участников вызвал новый механизм паритетного софинансирования мероприятий региональных экспортных программ за счет федерального и регионального бюджетов в рамках федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", а также обновленный Региональный экспортный стандарт 3.0, который планируется внедрить во всех субъектах РФ в период реализации нацпроекта", - говорится в сообщении."Сегодня перед регионами Северо-Кавказского федерального округа открываются новые возможности для развития экспортного потенциала. Внедрение обновленного Регионального экспортного стандарта 3.0, паритетное софинансирование мер поддержки и адресные финансовые инструменты РЭЦ — это мощные стимулы для бизнеса. Наша общая задача — помочь компаниям СКФО выйти на международные рынки с конкурентоспособной продукцией, и мы готовы сопровождать их на всех этапах этого пути", – подчеркнул Олег Радионов.Региональная программа развития экспорта — это комплексный план развития экспорта субъекта РФ, включающий в себя ключевые экспортные цели, показатели и мероприятия региона. В рамках паритетного софинансирования в программу будут интегрированы самые востребованные меры поддержки, которые определяются для регионов совместно с местным бизнес-сообществом в ходе совещаний, которые РЭЦ регулярно проводит на уровне федеральных округов.Паритетное софинансирование предполагает дополнительное финансирование мероприятий региональных программ на равной - паритетной - основе, где 50% дополнительных средств выделяется из федерального бюджета, а ещё 50% - из регионального. "При этом речь идёт именно о дополнительных средствах, выделяемых на реализацию мероприятий в рамках вышеупомянутой программы. Паритетное софинансирование распространяется на меры поддержки повышенного спроса, которые были нами отобраны и включены в данный механизм", – пояснил Радионов.По итогам выступления состоялась дискуссия, в ходе которой представители регионов СКФО обсудили актуальные вопросы поддержки экспортно-ориентированных предприятий.На мероприятии также присутствовали сотрудники региональных ЦПЭ и представители бизнес-сообщества субъектов СКФО, у которых была возможность познакомиться с продуктовым инструментарием РЭЦ, с помощью которого обеспечивается поддержка отечественных экспортеров на действующих и новых международных рынках. Так, руководитель проекта по развитию регионального бизнеса Представительства РЭЦ в Ставрополе Станислав Одарич и участник программы "Время героев" Саид Юнаев, проходящий в настоящее время стажировку в РЭЦ, познакомили слушателей с системой добровольной сертификации "Сделано в России", а также рассказали о возможностях, которые дают льготный кредит в рамках нового финансового коробочного продукта РЭЦ "Деньги на экспорт" и продукт "Предэкспортное финансирование", позволяющий экспортерам несырьевых товаров или услуг пополнить оборотные средства на целевые расходы, связанные с исполнением обязательств по экспортным контрактам.

https://ria.ru/20250429/medproduktsiya-2014007585.html

https://ria.ru/20250428/ekspozitsiya-2013903680.html

северо-кавказский федеральный округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, северо-кавказский федеральный округ, россия, российский экспортный центр (рэц)