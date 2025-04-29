Рейтинг@Mail.ru
Механизм паритетного софинансирования представили в СКФО - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 29.04.2025 (обновлено: 17:26 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/sofinansirovanie-2014017262.html
Механизм паритетного софинансирования представили в СКФО
Механизм паритетного софинансирования представили в СКФО - РИА Новости, 29.04.2025
Механизм паритетного софинансирования представили в СКФО
Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) представил новый механизм развития бизнеса – паритетное софинансирование региональных программ развития экспорта,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:08:00+03:00
2025-04-29T17:26:00+03:00
экономика
северо-кавказский федеральный округ
россия
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014000130_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c99eec3cccbf45fa4d37840f6a4c94d9.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) представил новый механизм развития бизнеса – паритетное софинансирование региональных программ развития экспорта, презентация состоялась на площадке стажировки Минпромторга России "Федеральная практика" для представителей органов власти и бизнеса Северо-Кавказского федерального округа в Махачкале, сообщает центр."В рамках сессии, посвященной национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", директор по координации региональных программ РЭЦ Олег Радионов представил ключевые направления развития экспорта и задачи для региональных властей и бизнеса. Особый интерес участников вызвал новый механизм паритетного софинансирования мероприятий региональных экспортных программ за счет федерального и регионального бюджетов в рамках федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", а также обновленный Региональный экспортный стандарт 3.0, который планируется внедрить во всех субъектах РФ в период реализации нацпроекта", - говорится в сообщении."Сегодня перед регионами Северо-Кавказского федерального округа открываются новые возможности для развития экспортного потенциала. Внедрение обновленного Регионального экспортного стандарта 3.0, паритетное софинансирование мер поддержки и адресные финансовые инструменты РЭЦ — это мощные стимулы для бизнеса. Наша общая задача — помочь компаниям СКФО выйти на международные рынки с конкурентоспособной продукцией, и мы готовы сопровождать их на всех этапах этого пути", – подчеркнул Олег Радионов.Региональная программа развития экспорта — это комплексный план развития экспорта субъекта РФ, включающий в себя ключевые экспортные цели, показатели и мероприятия региона. В рамках паритетного софинансирования в программу будут интегрированы самые востребованные меры поддержки, которые определяются для регионов совместно с местным бизнес-сообществом в ходе совещаний, которые РЭЦ регулярно проводит на уровне федеральных округов.Паритетное софинансирование предполагает дополнительное финансирование мероприятий региональных программ на равной - паритетной - основе, где 50% дополнительных средств выделяется из федерального бюджета, а ещё 50% - из регионального. "При этом речь идёт именно о дополнительных средствах, выделяемых на реализацию мероприятий в рамках вышеупомянутой программы. Паритетное софинансирование распространяется на меры поддержки повышенного спроса, которые были нами отобраны и включены в данный механизм", – пояснил Радионов.По итогам выступления состоялась дискуссия, в ходе которой представители регионов СКФО обсудили актуальные вопросы поддержки экспортно-ориентированных предприятий.На мероприятии также присутствовали сотрудники региональных ЦПЭ и представители бизнес-сообщества субъектов СКФО, у которых была возможность познакомиться с продуктовым инструментарием РЭЦ, с помощью которого обеспечивается поддержка отечественных экспортеров на действующих и новых международных рынках. Так, руководитель проекта по развитию регионального бизнеса Представительства РЭЦ в Ставрополе Станислав Одарич и участник программы "Время героев" Саид Юнаев, проходящий в настоящее время стажировку в РЭЦ, познакомили слушателей с системой добровольной сертификации "Сделано в России", а также рассказали о возможностях, которые дают льготный кредит в рамках нового финансового коробочного продукта РЭЦ "Деньги на экспорт" и продукт "Предэкспортное финансирование", позволяющий экспортерам несырьевых товаров или услуг пополнить оборотные средства на целевые расходы, связанные с исполнением обязательств по экспортным контрактам.
https://ria.ru/20250429/medproduktsiya-2014007585.html
https://ria.ru/20250428/ekspozitsiya-2013903680.html
северо-кавказский федеральный округ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014000130_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3e8c407ef62165aa73a7d553ab527a17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, северо-кавказский федеральный округ, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Северо-Кавказский Федеральный округ, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Механизм паритетного софинансирования представили в СКФО

Механизм паритетного софинансирования экспортных программ представили в СКФО

© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦСессия "Международная кооперация и экспорт" на площадке стажировки Минпромторга России "Федеральная практика"
Сессия Международная кооперация и экспорт на площадке стажировки Минпромторга России Федеральная практика - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦ
Сессия "Международная кооперация и экспорт" на площадке стажировки Минпромторга России "Федеральная практика"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) представил новый механизм развития бизнеса – паритетное софинансирование региональных программ развития экспорта, презентация состоялась на площадке стажировки Минпромторга России "Федеральная практика" для представителей органов власти и бизнеса Северо-Кавказского федерального округа в Махачкале, сообщает центр.
"В рамках сессии, посвященной национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", директор по координации региональных программ РЭЦ Олег Радионов представил ключевые направления развития экспорта и задачи для региональных властей и бизнеса. Особый интерес участников вызвал новый механизм паритетного софинансирования мероприятий региональных экспортных программ за счет федерального и регионального бюджетов в рамках федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", а также обновленный Региональный экспортный стандарт 3.0, который планируется внедрить во всех субъектах РФ в период реализации нацпроекта", - говорится в сообщении.
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Страны Азии и Африки заинтересованы в импорте медпродукции из России
Вчера, 11:36
"Сегодня перед регионами Северо-Кавказского федерального округа открываются новые возможности для развития экспортного потенциала. Внедрение обновленного Регионального экспортного стандарта 3.0, паритетное софинансирование мер поддержки и адресные финансовые инструменты РЭЦ — это мощные стимулы для бизнеса. Наша общая задача — помочь компаниям СКФО выйти на международные рынки с конкурентоспособной продукцией, и мы готовы сопровождать их на всех этапах этого пути", – подчеркнул Олег Радионов.
Региональная программа развития экспорта — это комплексный план развития экспорта субъекта РФ, включающий в себя ключевые экспортные цели, показатели и мероприятия региона. В рамках паритетного софинансирования в программу будут интегрированы самые востребованные меры поддержки, которые определяются для регионов совместно с местным бизнес-сообществом в ходе совещаний, которые РЭЦ регулярно проводит на уровне федеральных округов.
Паритетное софинансирование предполагает дополнительное финансирование мероприятий региональных программ на равной - паритетной - основе, где 50% дополнительных средств выделяется из федерального бюджета, а ещё 50% - из регионального. "При этом речь идёт именно о дополнительных средствах, выделяемых на реализацию мероприятий в рамках вышеупомянутой программы. Паритетное софинансирование распространяется на меры поддержки повышенного спроса, которые были нами отобраны и включены в данный механизм", – пояснил Радионов.
По итогам выступления состоялась дискуссия, в ходе которой представители регионов СКФО обсудили актуальные вопросы поддержки экспортно-ориентированных предприятий.
Крупнейшая национальная экспозиция Сделано в России на Иннопроме в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Экспозиция "Сделано в России" открылась на "Иннопроме" в Ташкенте
28 апреля, 18:12
На мероприятии также присутствовали сотрудники региональных ЦПЭ и представители бизнес-сообщества субъектов СКФО, у которых была возможность познакомиться с продуктовым инструментарием РЭЦ, с помощью которого обеспечивается поддержка отечественных экспортеров на действующих и новых международных рынках. Так, руководитель проекта по развитию регионального бизнеса Представительства РЭЦ в Ставрополе Станислав Одарич и участник программы "Время героев" Саид Юнаев, проходящий в настоящее время стажировку в РЭЦ, познакомили слушателей с системой добровольной сертификации "Сделано в России", а также рассказали о возможностях, которые дают льготный кредит в рамках нового финансового коробочного продукта РЭЦ "Деньги на экспорт" и продукт "Предэкспортное финансирование", позволяющий экспортерам несырьевых товаров или услуг пополнить оборотные средства на целевые расходы, связанные с исполнением обязательств по экспортным контрактам.
 
ЭкономикаСеверо-Кавказский Федеральный округРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала