https://ria.ru/20250429/snegopad-2014011089.html

Снегопад в Перми стал самым сильным за 15 лет

Снегопад в Перми стал самым сильным за 15 лет - РИА Новости, 29.04.2025

Снегопад в Перми стал самым сильным за 15 лет

Снегопад в Перми 28 апреля стал самым сильным в городе за последние 15 лет, к вечеру в городе выпало 22 миллиметра осадков в виде снега, сообщает центр... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:51:00+03:00

2025-04-29T11:51:00+03:00

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ПЕРМЬ, 29 апр - РИА Новости. Снегопад в Перми 28 апреля стал самым сильным в городе за последние 15 лет, к вечеру в городе выпало 22 миллиметра осадков в виде снега, сообщает центр геоинформационных систем Пермского госуниверситета. "В Перми по состоянию на 20.00 (18.00 мск - ред.) на городской метеостанции выпало 22 миллиметра осадков в виде снега (4 миллиметра ночью и 18 миллиметров днем), пока это самый сильный снегопад в городе с 27 апреля 2010 года (тогда выпало 23 миллиметра за сутки, но ветер был значительно слабее)", - говорится в сообщении. В университете уточнили, что прирост снежного покрова можно оценивать в 20-25 сантиметров. При этом снегопад может завершиться к утру.

https://ria.ru/20250426/sneg-2013586969.html

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Максим Зубков

общество, пермь, россия