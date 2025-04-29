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Снегопад в Перми стал самым сильным за 15 лет - РИА Новости, 29.04.2025
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11:51 29.04.2025 (обновлено: 12:39 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/snegopad-2014011089.html
Снегопад в Перми стал самым сильным за 15 лет
Снегопад в Перми стал самым сильным за 15 лет - РИА Новости, 29.04.2025
Снегопад в Перми стал самым сильным за 15 лет
Снегопад в Перми 28 апреля стал самым сильным в городе за последние 15 лет, к вечеру в городе выпало 22 миллиметра осадков в виде снега, сообщает центр... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:51:00+03:00
2025-04-29T12:39:00+03:00
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ПЕРМЬ, 29 апр - РИА Новости. Снегопад в Перми 28 апреля стал самым сильным в городе за последние 15 лет, к вечеру в городе выпало 22 миллиметра осадков в виде снега, сообщает центр геоинформационных систем Пермского госуниверситета. "В Перми по состоянию на 20.00 (18.00 мск - ред.) на городской метеостанции выпало 22 миллиметра осадков в виде снега (4 миллиметра ночью и 18 миллиметров днем), пока это самый сильный снегопад в городе с 27 апреля 2010 года (тогда выпало 23 миллиметра за сутки, но ветер был значительно слабее)", - говорится в сообщении. В университете уточнили, что прирост снежного покрова можно оценивать в 20-25 сантиметров. При этом снегопад может завершиться к утру.
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общество, пермь, россия
Общество, Пермь, Россия
Снегопад в Перми стал самым сильным за 15 лет

Снегопад в Перми 28 апреля стал самым сильным за 15 лет, выпало 22 мм осадков

© РИА Новости / Максим Кимерлинг | Перейти в медиабанкДорожная ситуация во время сильного снегопада в Перми. 28 апреля 2025
Дорожная ситуация во время сильного снегопада в Перми. 28 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Максим Кимерлинг
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Дорожная ситуация во время сильного снегопада в Перми. 28 апреля 2025
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ПЕРМЬ, 29 апр - РИА Новости. Снегопад в Перми 28 апреля стал самым сильным в городе за последние 15 лет, к вечеру в городе выпало 22 миллиметра осадков в виде снега, сообщает центр геоинформационных систем Пермского госуниверситета.
"В Перми по состоянию на 20.00 (18.00 мск - ред.) на городской метеостанции выпало 22 миллиметра осадков в виде снега (4 миллиметра ночью и 18 миллиметров днем), пока это самый сильный снегопад в городе с 27 апреля 2010 года (тогда выпало 23 миллиметра за сутки, но ветер был значительно слабее)", - говорится в сообщении.
В университете уточнили, что прирост снежного покрова можно оценивать в 20-25 сантиметров. При этом снегопад может завершиться к утру.
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