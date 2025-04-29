Снегопад в Перми стал самым сильным за 15 лет
Снегопад в Перми 28 апреля стал самым сильным за 15 лет, выпало 22 мм осадков
© РИА Новости / Максим Кимерлинг | Перейти в медиабанкДорожная ситуация во время сильного снегопада в Перми. 28 апреля 2025
Дорожная ситуация во время сильного снегопада в Перми. 28 апреля 2025
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ПЕРМЬ, 29 апр - РИА Новости. Снегопад в Перми 28 апреля стал самым сильным в городе за последние 15 лет, к вечеру в городе выпало 22 миллиметра осадков в виде снега, сообщает центр геоинформационных систем Пермского госуниверситета.
"В Перми по состоянию на 20.00 (18.00 мск - ред.) на городской метеостанции выпало 22 миллиметра осадков в виде снега (4 миллиметра ночью и 18 миллиметров днем), пока это самый сильный снегопад в городе с 27 апреля 2010 года (тогда выпало 23 миллиметра за сутки, но ветер был значительно слабее)", - говорится в сообщении.
В университете уточнили, что прирост снежного покрова можно оценивать в 20-25 сантиметров. При этом снегопад может завершиться к утру.
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