https://ria.ru/20250429/smi-2013963160.html

СМИ: руководителей подведомственной ФНС структуры арестовали за взятки

СМИ: руководителей подведомственной ФНС структуры арестовали за взятки - РИА Новости, 29.04.2025

СМИ: руководителей подведомственной ФНС структуры арестовали за взятки

Басманный районный суд Москвы арестовал генерального директора подведомственного Федеральной налоговой службе (ФНС) ФКУ "Налог-сервис" Романа Филимошина и его... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T05:28:00+03:00

2025-04-29T05:28:00+03:00

2025-04-29T05:28:00+03:00

происшествия

россия

москва

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал генерального директора подведомственного Федеральной налоговой службе (ФНС) ФКУ "Налог-сервис" Романа Филимошина и его заместителя Дмитрия Шалаева за взяточничество, сообщает газета “Коммерсант” cо ссылкой на источники."Оба фигуранта подозреваются следствием в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", — говорится в материале.По данным издания, взятку фигуранты дела получили от деловых партнеров.Судья Басманного районного суда Евгения Николаева рассмотрела оба ходатайства по делу, не найдя в обоих случаях основания для отказа в особой мере пресечения фигурантам дела, пишет "Ъ"."Налог-сервис" — федеральное казенное учреждение (ФКУ), подведомственное Федеральной налоговой службе (ФНС) России. Роман Филимошин и Дмитрий Шалаев стали руководителями этой организации в 2013 году. В российских регионах действуют 82 филиала "Налог-сервиса".

https://ria.ru/20240624/arest-1955034331.html

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происшествия, россия, москва, федеральная налоговая служба (фнс россии)