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СМИ: руководителей подведомственной ФНС структуры арестовали за взятки - РИА Новости, 29.04.2025
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05:28 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/smi-2013963160.html
СМИ: руководителей подведомственной ФНС структуры арестовали за взятки
СМИ: руководителей подведомственной ФНС структуры арестовали за взятки - РИА Новости, 29.04.2025
СМИ: руководителей подведомственной ФНС структуры арестовали за взятки
Басманный районный суд Москвы арестовал генерального директора подведомственного Федеральной налоговой службе (ФНС) ФКУ "Налог-сервис" Романа Филимошина и его... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T05:28:00+03:00
2025-04-29T05:28:00+03:00
происшествия
россия
москва
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал генерального директора подведомственного Федеральной налоговой службе (ФНС) ФКУ "Налог-сервис" Романа Филимошина и его заместителя Дмитрия Шалаева за взяточничество, сообщает газета “Коммерсант” cо ссылкой на источники."Оба фигуранта подозреваются следствием в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", — говорится в материале.По данным издания, взятку фигуранты дела получили от деловых партнеров.Судья Басманного районного суда Евгения Николаева рассмотрела оба ходатайства по делу, не найдя в обоих случаях основания для отказа в особой мере пресечения фигурантам дела, пишет "Ъ"."Налог-сервис" — федеральное казенное учреждение (ФКУ), подведомственное Федеральной налоговой службе (ФНС) России. Роман Филимошин и Дмитрий Шалаев стали руководителями этой организации в 2013 году. В российских регионах действуют 82 филиала "Налог-сервиса".
https://ria.ru/20240624/arest-1955034331.html
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происшествия, россия, москва, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Россия, Москва, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
СМИ: руководителей подведомственной ФНС структуры арестовали за взятки

Ъ: руководителя “Налог-сервиса” и его заместителя арестовали за взятки

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание Басманного районного суда в Москве
Здание Басманного районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание Басманного районного суда в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал генерального директора подведомственного Федеральной налоговой службе (ФНС) ФКУ "Налог-сервис" Романа Филимошина и его заместителя Дмитрия Шалаева за взяточничество, сообщает газета “Коммерсант” cо ссылкой на источники.
"Оба фигуранта подозреваются следствием в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", — говорится в материале.
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По данным издания, взятку фигуранты дела получили от деловых партнеров.
Судья Басманного районного суда Евгения Николаева рассмотрела оба ходатайства по делу, не найдя в обоих случаях основания для отказа в особой мере пресечения фигурантам дела, пишет "Ъ".
"Налог-сервис" — федеральное казенное учреждение (ФКУ), подведомственное Федеральной налоговой службе (ФНС) России. Роман Филимошин и Дмитрий Шалаев стали руководителями этой организации в 2013 году. В российских регионах действуют 82 филиала "Налог-сервиса".
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ПроисшествияРоссияМоскваФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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