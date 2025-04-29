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Слуцкий оценил отношение Трампа к пересмотру итогов Второй мировой войны - РИА Новости, 29.04.2025
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00:15 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/slutskiy-2013952691.html
Слуцкий оценил отношение Трампа к пересмотру итогов Второй мировой войны
Слуцкий оценил отношение Трампа к пересмотру итогов Второй мировой войны - РИА Новости, 29.04.2025
Слуцкий оценил отношение Трампа к пересмотру итогов Второй мировой войны
Если президент США Дональд Трамп говорит, что понимает логику России - это начало пути к "выздоровлению", к отказу от лживых нарративов, которые привели бы мир... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T00:15:00+03:00
2025-04-29T00:15:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Если президент США Дональд Трамп говорит, что понимает логику России - это начало пути к "выздоровлению", к отказу от лживых нарративов, которые привели бы мир к глобальному противостоянию, сообщил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в интервью сайту aif.ru. Слуцкий в интервью рассказал, кто и зачем пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны. "Если он так говорит, это уже начало пути к "выздоровлению", к отказу от лживых нарративов, которые неизбежно привели бы мир к глобальному противостоянию", - ответил Слуцкий на вопрос о том, что если Трамп говорит, что понимает логику России, то значит ли это, что пересмотр итогов ему тоже не по душе? Слуцкий добавил, что Россия надеется на конструктивные подходы в процессе украинского урегулирования. По его словам, цели спецоперации будут достигнуты в любом случае: либо на поле боя, либо за столом переговоров.
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россия, сша, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр
Россия, США, Дональд Трамп, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР
Слуцкий оценил отношение Трампа к пересмотру итогов Второй мировой войны

Слуцкий: если Трамп понимает логику России, то это начало пути к выздоровлению

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Если президент США Дональд Трамп говорит, что понимает логику России - это начало пути к "выздоровлению", к отказу от лживых нарративов, которые привели бы мир к глобальному противостоянию, сообщил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в интервью сайту aif.ru.
Слуцкий в интервью рассказал, кто и зачем пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны.
"Если он так говорит, это уже начало пути к "выздоровлению", к отказу от лживых нарративов, которые неизбежно привели бы мир к глобальному противостоянию", - ответил Слуцкий на вопрос о том, что если Трамп говорит, что понимает логику России, то значит ли это, что пересмотр итогов ему тоже не по душе?
Слуцкий добавил, что Россия надеется на конструктивные подходы в процессе украинского урегулирования. По его словам, цели спецоперации будут достигнуты в любом случае: либо на поле боя, либо за столом переговоров.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Слуцкий назвал разговор Путина и Трампа прологом к миру
18 марта, 21:08
 
РоссияСШАДональд ТрампЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПР
 
 
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