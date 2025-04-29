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Слуцкий оценил отношение Трампа к пересмотру итогов Второй мировой войны

Слуцкий оценил отношение Трампа к пересмотру итогов Второй мировой войны - РИА Новости, 29.04.2025

Слуцкий оценил отношение Трампа к пересмотру итогов Второй мировой войны

Если президент США Дональд Трамп говорит, что понимает логику России - это начало пути к "выздоровлению", к отказу от лживых нарративов, которые привели бы мир... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T00:15:00+03:00

2025-04-29T00:15:00+03:00

2025-04-29T00:15:00+03:00

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сша

дональд трамп

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лдпр

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Если президент США Дональд Трамп говорит, что понимает логику России - это начало пути к "выздоровлению", к отказу от лживых нарративов, которые привели бы мир к глобальному противостоянию, сообщил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в интервью сайту aif.ru. Слуцкий в интервью рассказал, кто и зачем пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны. "Если он так говорит, это уже начало пути к "выздоровлению", к отказу от лживых нарративов, которые неизбежно привели бы мир к глобальному противостоянию", - ответил Слуцкий на вопрос о том, что если Трамп говорит, что понимает логику России, то значит ли это, что пересмотр итогов ему тоже не по душе? Слуцкий добавил, что Россия надеется на конструктивные подходы в процессе украинского урегулирования. По его словам, цели спецоперации будут достигнуты в любом случае: либо на поле боя, либо за столом переговоров.

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россия, сша, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр