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Слуцкий назвал подлостью попытки ФРГ помешать Нечаеву почтить память солдат
Слуцкий назвал подлостью попытки ФРГ помешать Нечаеву почтить память солдат - РИА Новости, 29.04.2025
Слуцкий назвал подлостью попытки ФРГ помешать Нечаеву почтить память солдат
Попытки немецких властей помешать российскому послу почтить память советских солдат - это попытка реинкарнации фашизма, настоящая подлость и кощунство, сообщил... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T00:29:00+03:00
2025-04-29T00:29:00+03:00
2025-04-29T00:29:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Попытки немецких властей помешать российскому послу почтить память советских солдат - это попытка реинкарнации фашизма, настоящая подлость и кощунство, сообщил председатель комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в интервью сайту aif.ru. В интервью обсуждалось, что из-за возложения венка к мемориалу на 80-ю годовщину взятия Зееловских высот послу России в Германии Сергею Нечаеву немецкие власти объявили "настоящую войну". Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призывала использовать полицейские силы, если Нечаев вдруг решит ещё раз отдать дань уважения павшим воинам Красной армии. Кроме того, Слуцкий объяснял, кто и зачем пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны. "История, о которой речь, — в духе продолжения линии по пересмотру итогов Второй мировой войны, попыток реваншизма и реинкарнации фашизма. Настоящая подлость и кощунство. Нашему послу никто не может запретить отдать дань уважения красноармейцам, павшим за освобождение Европы!" - сказал Слуцкий на просьбу прокомментировать попытки немецких властей помешать послу РФ почтить память предков. Как сказал сам Нечаев, ему не нужно специальное приглашение, чтобы почтить память советских солдат и жертв нацизма и торжественно отметить День Победы в Берлине, добавил Слуцкий.
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в мире, россия, германия, берлин (город), леонид слуцкий (политик), сергей нечаев (дипломат), анналена бербок, госдума рф, лдпр
В мире, Россия, Германия, Берлин (город), Леонид Слуцкий (политик), Сергей Нечаев (дипломат), Анналена Бербок, Госдума РФ, ЛДПР
Слуцкий назвал подлостью попытки ФРГ помешать Нечаеву почтить память солдат
Слуцкий: попытки ФРГ помешать Нечаеву почтить память солдат являются подлостью