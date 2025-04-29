СК запросил арест трех обвиняемых в насилии над девушкой в московском ТЦ
СК запросил арест трех обвиняемых в насилии над девушкой в ТЦ на востоке Москвы
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Следователи ходатайствуют об аресте трех мужчин, обвиняемых в насилии над девушкой в торговом центре на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале СК России.
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"Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении троих мужчин, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в субботу мужчины, находясь в торговом центре на Зеленом проспекте в Москве, поочередно совершили в отношении ранее незнакомой 18-летней девушки сексуальное насилие.
Мужчины задержаны, с ними проведены следственные действия, им предъявлено обвинение.
"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.