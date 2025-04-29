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СК запросил арест трех обвиняемых в насилии над девушкой в московском ТЦ - РИА Новости, 29.04.2025
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10:18 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/sk-2013991305.html
СК запросил арест трех обвиняемых в насилии над девушкой в московском ТЦ
СК запросил арест трех обвиняемых в насилии над девушкой в московском ТЦ - РИА Новости, 29.04.2025
СК запросил арест трех обвиняемых в насилии над девушкой в московском ТЦ
Следователи ходатайствуют об аресте трех мужчин, обвиняемых в насилии над девушкой в торговом центре на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T10:18:00+03:00
2025-04-29T10:18:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Следователи ходатайствуют об аресте трех мужчин, обвиняемых в насилии над девушкой в торговом центре на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале СК России. "Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении троих мужчин, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в субботу мужчины, находясь в торговом центре на Зеленом проспекте в Москве, поочередно совершили в отношении ранее незнакомой 18-летней девушки сексуальное насилие. Мужчины задержаны, с ними проведены следственные действия, им предъявлено обвинение. "В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК запросил арест трех обвиняемых в насилии над девушкой в московском ТЦ

СК запросил арест трех обвиняемых в насилии над девушкой в ТЦ на востоке Москвы

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Следователи ходатайствуют об аресте трех мужчин, обвиняемых в насилии над девушкой в торговом центре на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале СК России.
«
"Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении троих мужчин, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в субботу мужчины, находясь в торговом центре на Зеленом проспекте в Москве, поочередно совершили в отношении ранее незнакомой 18-летней девушки сексуальное насилие.
Мужчины задержаны, с ними проведены следственные действия, им предъявлено обвинение.
"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.
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