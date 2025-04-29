https://ria.ru/20250429/shapsha-2013965692.html

В Калужской области уничтожили беспилотник

В Калужской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 29.04.2025

В Калужской области уничтожили беспилотник

Силы ПВО уничтожили один беспилотник на территории Жуковского района Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава региона Владислав... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T06:42:00+03:00

2025-04-29T06:42:00+03:00

2025-04-29T06:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

калужская область

жуковский район

владислав шапша

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один беспилотник на территории Жуковского района Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава региона Владислав Шапша. "Силами ПВО на территории Жуковского района уничтожен БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что на месте работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

https://ria.ru/20250429/bespilotniki-2013963592.html

калужская область

жуковский район

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калужская область, жуковский район, владислав шапша