https://ria.ru/20250429/shapsha-2013965692.html
В Калужской области уничтожили беспилотник
В Калужской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 29.04.2025
В Калужской области уничтожили беспилотник
Силы ПВО уничтожили один беспилотник на территории Жуковского района Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава региона Владислав... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T06:42:00+03:00
2025-04-29T06:42:00+03:00
2025-04-29T06:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
калужская область
жуковский район
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238831_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_660c84a948f804484faf705a3486d971.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один беспилотник на территории Жуковского района Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава региона Владислав Шапша. "Силами ПВО на территории Жуковского района уничтожен БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что на месте работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
https://ria.ru/20250429/bespilotniki-2013963592.html
калужская область
жуковский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238831_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27a27746be51a3dd854d2a88823439be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, жуковский район, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Жуковский район, Владислав Шапша
В Калужской области уничтожили беспилотник
Шапша: силы ПВО сбили беспилотник на территории Калужской области