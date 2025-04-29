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Коммунальщики разъяснили ситуацию с счетом, выставленным жительнице Суджи - РИА Новости, 29.04.2025
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21:05 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/schet-2014203096.html
Коммунальщики разъяснили ситуацию с счетом, выставленным жительнице Суджи
Коммунальщики разъяснили ситуацию с счетом, выставленным жительнице Суджи - РИА Новости, 29.04.2025
Коммунальщики разъяснили ситуацию с счетом, выставленным жительнице Суджи
Сотрудники министерства ЖКХ и ТЭК Курской области разъяснили ситуацию с выставленным счетом жительнице ранее оккупированной ВСУ курской Суджи, указанная сумма... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T21:05:00+03:00
2025-04-29T21:05:00+03:00
россия
курская область
суджа
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КУРСК, 29 апр – РИА Новости. Сотрудники министерства ЖКХ и ТЭК Курской области разъяснили ситуацию с выставленным счетом жительнице ранее оккупированной ВСУ курской Суджи, указанная сумма является задолженностью потребителя за июль 2024 года, сообщили в региональном ведомстве коммунального хозяйства. Ранее в авторском Telegram-канале члена Совета по правам человека при президенте РФ, главного редактора информагентства "Регнум" Марины Ахмедовой появилась публикация с выставленным счетом за вывоз мусора жительнице ранее оккупированного ВСУ города Суджа Курской области. "В министерстве ЖКХ и ТЭК региона провели детальную проверку информации, озвученной членом Совета по правам человека при президенте РФ, главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой, к которой обратились жители приграничной Суджи с жалобой: им якобы выставили счета за вывоз мусора за время, когда территория была оккупирована ВСУ", - сообщили в Telegram-канале министерства жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области. Отмечается, что указанную территорию в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами обслуживает ООО "Экопол". "Проверка показала, что указанная в обращении сумма является задолженностью потребителя за июль 2024 года и была начислена по состоянию на 1 августа 2024 года… По решению оперативного штаба, все ресурсоснабжающие организации … региональные операторы по обращению с ТКО, и в том числе компания "Экопол", не выставляют квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг жителям приграничных районов… Однако, согласно действующему законодательству, предприятие обязано производить ежемесячно выгрузку задолженности (состояния лицевого счёта) в федеральную систему ГИС ЖКХ", – пояснили в ведомстве. Кроме того, в сообщении говорится, что задолженность за предыдущий период, которая числится за потребителем по состоянию на 1 августа 2024 года, отражается на его лицевом счете в системе ГИС ЖКХ. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250411/sudzha-2010823014.html
https://ria.ru/20250413/sudzha-2011047306.html
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россия, курская область, суджа, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Курская область, Суджа, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Коммунальщики разъяснили ситуацию с счетом, выставленным жительнице Суджи

Коммунальщики объяснили ситуацию с выставленным жительнице Суджи счетом за мусор

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВид на освобожденную Суджу
Вид на освобожденную Суджу - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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КУРСК, 29 апр – РИА Новости. Сотрудники министерства ЖКХ и ТЭК Курской области разъяснили ситуацию с выставленным счетом жительнице ранее оккупированной ВСУ курской Суджи, указанная сумма является задолженностью потребителя за июль 2024 года, сообщили в региональном ведомстве коммунального хозяйства.
Ранее в авторском Telegram-канале члена Совета по правам человека при президенте РФ, главного редактора информагентства "Регнум" Марины Ахмедовой появилась публикация с выставленным счетом за вывоз мусора жительнице ранее оккупированного ВСУ города Суджа Курской области.
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11 апреля, 23:21
"В министерстве ЖКХ и ТЭК региона провели детальную проверку информации, озвученной членом Совета по правам человека при президенте РФ, главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой, к которой обратились жители приграничной Суджи с жалобой: им якобы выставили счета за вывоз мусора за время, когда территория была оккупирована ВСУ", - сообщили в Telegram-канале министерства жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.
Отмечается, что указанную территорию в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами обслуживает ООО "Экопол".
"Проверка показала, что указанная в обращении сумма является задолженностью потребителя за июль 2024 года и была начислена по состоянию на 1 августа 2024 года… По решению оперативного штаба, все ресурсоснабжающие организации … региональные операторы по обращению с ТКО, и в том числе компания "Экопол", не выставляют квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг жителям приграничных районов… Однако, согласно действующему законодательству, предприятие обязано производить ежемесячно выгрузку задолженности (состояния лицевого счёта) в федеральную систему ГИС ЖКХ", – пояснили в ведомстве.
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Кроме того, в сообщении говорится, что задолженность за предыдущий период, которая числится за потребителем по состоянию на 1 августа 2024 года, отражается на его лицевом счете в системе ГИС ЖКХ.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
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РоссияКурская областьСуджаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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