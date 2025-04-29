https://ria.ru/20250429/schet-2014203096.html

Коммунальщики разъяснили ситуацию с счетом, выставленным жительнице Суджи

Коммунальщики разъяснили ситуацию с счетом, выставленным жительнице Суджи - РИА Новости, 29.04.2025

Коммунальщики разъяснили ситуацию с счетом, выставленным жительнице Суджи

Сотрудники министерства ЖКХ и ТЭК Курской области разъяснили ситуацию с выставленным счетом жительнице ранее оккупированной ВСУ курской Суджи, указанная сумма... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T21:05:00+03:00

2025-04-29T21:05:00+03:00

2025-04-29T21:05:00+03:00

россия

курская область

суджа

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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КУРСК, 29 апр – РИА Новости. Сотрудники министерства ЖКХ и ТЭК Курской области разъяснили ситуацию с выставленным счетом жительнице ранее оккупированной ВСУ курской Суджи, указанная сумма является задолженностью потребителя за июль 2024 года, сообщили в региональном ведомстве коммунального хозяйства. Ранее в авторском Telegram-канале члена Совета по правам человека при президенте РФ, главного редактора информагентства "Регнум" Марины Ахмедовой появилась публикация с выставленным счетом за вывоз мусора жительнице ранее оккупированного ВСУ города Суджа Курской области. "В министерстве ЖКХ и ТЭК региона провели детальную проверку информации, озвученной членом Совета по правам человека при президенте РФ, главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой, к которой обратились жители приграничной Суджи с жалобой: им якобы выставили счета за вывоз мусора за время, когда территория была оккупирована ВСУ", - сообщили в Telegram-канале министерства жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области. Отмечается, что указанную территорию в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами обслуживает ООО "Экопол". "Проверка показала, что указанная в обращении сумма является задолженностью потребителя за июль 2024 года и была начислена по состоянию на 1 августа 2024 года… По решению оперативного штаба, все ресурсоснабжающие организации … региональные операторы по обращению с ТКО, и в том числе компания "Экопол", не выставляют квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг жителям приграничных районов… Однако, согласно действующему законодательству, предприятие обязано производить ежемесячно выгрузку задолженности (состояния лицевого счёта) в федеральную систему ГИС ЖКХ", – пояснили в ведомстве. Кроме того, в сообщении говорится, что задолженность за предыдущий период, которая числится за потребителем по состоянию на 1 августа 2024 года, отражается на его лицевом счете в системе ГИС ЖКХ. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

https://ria.ru/20250411/sudzha-2010823014.html

https://ria.ru/20250413/sudzha-2011047306.html

https://ria.ru/20250409/sudzha-2010288130.html

россия

курская область

суджа

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россия, курская область, суджа, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия