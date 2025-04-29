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В Лондоне прошла акция "Сад памяти" - РИА Новости, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:43 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/sad-2014207808.html
В Лондоне прошла акция "Сад памяти"
В Лондоне прошла акция "Сад памяти" - РИА Новости, 29.04.2025
В Лондоне прошла акция "Сад памяти"
Посол России в Великобритании Андрей Келин вместе с преподавателями и учащимися школы при посольстве провел мемориальную патриотическую акцию "Сад памяти". РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T21:43:00+03:00
2025-04-29T21:43:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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андрей келин
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин вместе с преподавателями и учащимися школы при посольстве провел мемориальную патриотическую акцию "Сад памяти". "Где бы мы ни находились - в России или за её пределами - любовь к Родине и чувство гордости за её достижения остаются частью нашей идентичности. Пусть наш маленький сад станет живым напоминанием о бессмертном подвиге нашего народа и о нерушимой связи между поколениями", - заявил в ходе мероприятия посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Его слова приведены в пресс-релизе посольства, поступившем РИА Новости. На территории российской дипмиссии были высажены пять деревьев в память о героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны. "Сад памяти" в Соединённом Королевстве создан впервые. Международная акция "Сад памяти" проводится с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. Главная цель этого масштабного экологического проекта – высадка 27 миллионов деревьев в честь граждан Советского Союза, отдавших свои жизни за избавление Европы от нацизма. Акция символизирует преемственность поколений и увековечивает память защитников Отечества. Мемориальные сады и аллеи ежегодно закладываются во всех российских регионах, а также за рубежом. За пять лет существования акции к ней присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира.
https://ria.ru/20250428/aktsiya-2013940032.html
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россия, европа, андрей келин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, лондон, великобритания, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Европа, Андрей Келин, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Лондон, Великобритания, В мире
В Лондоне прошла акция "Сад памяти"

Посол России в Великобритании провел мемориальную акцию "Сад памяти"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГерб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин вместе с преподавателями и учащимися школы при посольстве провел мемориальную патриотическую акцию "Сад памяти".
"Где бы мы ни находились - в России или за её пределами - любовь к Родине и чувство гордости за её достижения остаются частью нашей идентичности. Пусть наш маленький сад станет живым напоминанием о бессмертном подвиге нашего народа и о нерушимой связи между поколениями", - заявил в ходе мероприятия посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Его слова приведены в пресс-релизе посольства, поступившем РИА Новости.
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В Аргентине прошла акция "Сад памяти"
28 апреля, 21:52
На территории российской дипмиссии были высажены пять деревьев в память о героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны. "Сад памяти" в Соединённом Королевстве создан впервые.
Международная акция "Сад памяти" проводится с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. Главная цель этого масштабного экологического проекта – высадка 27 миллионов деревьев в честь граждан Советского Союза, отдавших свои жизни за избавление Европы от нацизма. Акция символизирует преемственность поколений и увековечивает память защитников Отечества. Мемориальные сады и аллеи ежегодно закладываются во всех российских регионах, а также за рубежом. За пять лет существования акции к ней присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира.
Участники в акции Сад памяти в Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Россияне и эквадорцы приняли участие в акции "Сад памяти" в Кито
28 апреля, 10:25
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияЕвропаАндрей КелинВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЛондонВеликобританияВ мире
 
 
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