В Лондоне прошла акция "Сад памяти"
Посол России в Великобритании провел мемориальную акцию "Сад памяти"
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГерб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин вместе с преподавателями и учащимися школы при посольстве провел мемориальную патриотическую акцию "Сад памяти".
"Где бы мы ни находились - в России или за её пределами - любовь к Родине и чувство гордости за её достижения остаются частью нашей идентичности. Пусть наш маленький сад станет живым напоминанием о бессмертном подвиге нашего народа и о нерушимой связи между поколениями", - заявил в ходе мероприятия посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Его слова приведены в пресс-релизе посольства, поступившем РИА Новости.
В Аргентине прошла акция "Сад памяти"
28 апреля, 21:52
На территории российской дипмиссии были высажены пять деревьев в память о героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны. "Сад памяти" в Соединённом Королевстве создан впервые.
Международная акция "Сад памяти" проводится с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. Главная цель этого масштабного экологического проекта – высадка 27 миллионов деревьев в честь граждан Советского Союза, отдавших свои жизни за избавление Европы от нацизма. Акция символизирует преемственность поколений и увековечивает память защитников Отечества. Мемориальные сады и аллеи ежегодно закладываются во всех российских регионах, а также за рубежом. За пять лет существования акции к ней присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира.
Россияне и эквадорцы приняли участие в акции "Сад памяти" в Кито
28 апреля, 10:25