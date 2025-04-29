https://ria.ru/20250429/sad-2014207808.html

В Лондоне прошла акция "Сад памяти"

В Лондоне прошла акция "Сад памяти" - РИА Новости, 29.04.2025

В Лондоне прошла акция "Сад памяти"

Посол России в Великобритании Андрей Келин вместе с преподавателями и учащимися школы при посольстве провел мемориальную патриотическую акцию "Сад памяти". РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T21:43:00+03:00

2025-04-29T21:43:00+03:00

2025-04-29T21:43:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин вместе с преподавателями и учащимися школы при посольстве провел мемориальную патриотическую акцию "Сад памяти". "Где бы мы ни находились - в России или за её пределами - любовь к Родине и чувство гордости за её достижения остаются частью нашей идентичности. Пусть наш маленький сад станет живым напоминанием о бессмертном подвиге нашего народа и о нерушимой связи между поколениями", - заявил в ходе мероприятия посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Его слова приведены в пресс-релизе посольства, поступившем РИА Новости. На территории российской дипмиссии были высажены пять деревьев в память о героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны. "Сад памяти" в Соединённом Королевстве создан впервые. Международная акция "Сад памяти" проводится с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. Главная цель этого масштабного экологического проекта – высадка 27 миллионов деревьев в честь граждан Советского Союза, отдавших свои жизни за избавление Европы от нацизма. Акция символизирует преемственность поколений и увековечивает память защитников Отечества. Мемориальные сады и аллеи ежегодно закладываются во всех российских регионах, а также за рубежом. За пять лет существования акции к ней присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира.

https://ria.ru/20250428/aktsiya-2013940032.html

https://ria.ru/20250428/pamyat-2013778805.html

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