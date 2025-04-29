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Рябков высказался о позиции России касательно торговых ограничений - РИА Новости, 29.04.2025
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16:20 29.04.2025 (обновлено: 16:33 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/ryabov-2014109717.html
Рябков высказался о позиции России касательно торговых ограничений
Рябков высказался о позиции России касательно торговых ограничений - РИА Новости, 29.04.2025
Рябков высказался о позиции России касательно торговых ограничений
Россия на встрече глав МИД БРИКС во весь рост поставила вопрос о недопустимости односторонних ограничительных мер в торговле, сообщил журналистам замглавы МИД... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:20:00+03:00
2025-04-29T16:33:00+03:00
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брикс
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сергей рябков
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Россия на встрече глав МИД БРИКС во весь рост поставила вопрос о недопустимости односторонних ограничительных мер в торговле, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы воспользовались возможностью для того, чтобы поставить во весь рост перед участниками министерской встречи тематику, связанную с недопустимостью и противозаконностью односторонних ограничительных мер в торговле. То есть, тарифы тарифами, но есть ведь ещё и санкции. Это, по большому счёту, две стороны одной медали, это попытка, используя определённые значительные преимущества, которыми США располагают в данной сфере и с точки зрения влияния, и с точки зрения особой роли доллара в международных расчётах навязать свою волю конкурентам и оппонентам", - сказал Рябков."Мы будем этому противостоять, тарифная война не должна привести к ослаблению возможностей устойчивого развития в странах с формирующимися экономиками", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20250429/ryabkov-2014108067.html
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россия, брикс, сша, сергей рябков, в мире
Россия, БРИКС, США, Сергей Рябков, В мире

Рябков высказался о позиции России касательно торговых ограничений

© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Россия на встрече глав МИД БРИКС во весь рост поставила вопрос о недопустимости односторонних ограничительных мер в торговле, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы воспользовались возможностью для того, чтобы поставить во весь рост перед участниками министерской встречи тематику, связанную с недопустимостью и противозаконностью односторонних ограничительных мер в торговле. То есть, тарифы тарифами, но есть ведь ещё и санкции. Это, по большому счёту, две стороны одной медали, это попытка, используя определённые значительные преимущества, которыми США располагают в данной сфере и с точки зрения влияния, и с точки зрения особой роли доллара в международных расчётах навязать свою волю конкурентам и оппонентам", - сказал Рябков.
"Мы будем этому противостоять, тарифная война не должна привести к ослаблению возможностей устойчивого развития в странах с формирующимися экономиками", - добавил замминистра.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Рябков высказался о расширении БРИКС
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