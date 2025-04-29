https://ria.ru/20250429/ryabov-2014109717.html

Рябков высказался о позиции России касательно торговых ограничений

Рябков высказался о позиции России касательно торговых ограничений - РИА Новости, 29.04.2025

Рябков высказался о позиции России касательно торговых ограничений

Россия на встрече глав МИД БРИКС во весь рост поставила вопрос о недопустимости односторонних ограничительных мер в торговле, сообщил журналистам замглавы МИД... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:20:00+03:00

2025-04-29T16:20:00+03:00

2025-04-29T16:33:00+03:00

россия

брикс

сша

сергей рябков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Россия на встрече глав МИД БРИКС во весь рост поставила вопрос о недопустимости односторонних ограничительных мер в торговле, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы воспользовались возможностью для того, чтобы поставить во весь рост перед участниками министерской встречи тематику, связанную с недопустимостью и противозаконностью односторонних ограничительных мер в торговле. То есть, тарифы тарифами, но есть ведь ещё и санкции. Это, по большому счёту, две стороны одной медали, это попытка, используя определённые значительные преимущества, которыми США располагают в данной сфере и с точки зрения влияния, и с точки зрения особой роли доллара в международных расчётах навязать свою волю конкурентам и оппонентам", - сказал Рябков."Мы будем этому противостоять, тарифная война не должна привести к ослаблению возможностей устойчивого развития в странах с формирующимися экономиками", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20250429/ryabkov-2014108067.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, брикс, сша, сергей рябков, в мире