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Рябков высказался о позиции России касательно торговых ограничений
Рябков высказался о позиции России касательно торговых ограничений - РИА Новости, 29.04.2025
Рябков высказался о позиции России касательно торговых ограничений
Россия на встрече глав МИД БРИКС во весь рост поставила вопрос о недопустимости односторонних ограничительных мер в торговле, сообщил журналистам замглавы МИД... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:20:00+03:00
2025-04-29T16:20:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Россия на встрече глав МИД БРИКС во весь рост поставила вопрос о недопустимости односторонних ограничительных мер в торговле, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы воспользовались возможностью для того, чтобы поставить во весь рост перед участниками министерской встречи тематику, связанную с недопустимостью и противозаконностью односторонних ограничительных мер в торговле. То есть, тарифы тарифами, но есть ведь ещё и санкции. Это, по большому счёту, две стороны одной медали, это попытка, используя определённые значительные преимущества, которыми США располагают в данной сфере и с точки зрения влияния, и с точки зрения особой роли доллара в международных расчётах навязать свою волю конкурентам и оппонентам", - сказал Рябков."Мы будем этому противостоять, тарифная война не должна привести к ослаблению возможностей устойчивого развития в странах с формирующимися экономиками", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20250429/ryabkov-2014108067.html
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