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Рябков рассказал об обсуждении в БРИКС ограничений в торговле - РИА Новости, 29.04.2025
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16:17 29.04.2025 (обновлено: 16:29 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/ryabkov-2014108180.html
Рябков рассказал об обсуждении в БРИКС ограничений в торговле
Рябков рассказал об обсуждении в БРИКС ограничений в торговле - РИА Новости, 29.04.2025
Рябков рассказал об обсуждении в БРИКС ограничений в торговле
Участники БРИКС обсуждают разные варианты реагирования на односторонние ограничительные меры в торговле, сообщил журналистам замглавы МИД РФ, шерпа россии в... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:17:00+03:00
2025-04-29T16:29:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Участники БРИКС обсуждают разные варианты реагирования на односторонние ограничительные меры в торговле, сообщил журналистам замглавы МИД РФ, шерпа россии в БРИКС Сергей Рябков."Мы обсуждаем разные опции. У стран, естественно, есть нюансировки в подходах", - сказал замминистра, отвечая на вопрос о том, не обсуждали ли участники встречи глав МИД стран БРИКС, которая проходит в Рио-де-Жанейро, необходимость выработки некоего защитного механизма или мер поддержки на фоне протекционизма и ограничения в торговле."В целом тематика международных расчётов, противодействия санкциям, она звучит внутри БРИКС не один год, и она от деклараций и определённых сигналов о намерениях постепенно трансформируется в нечто более предметное, конкретное, хотя это не слишком простой и не очень быстрый процесс. Мы будем продолжать реализовывать, в том числе те намётки, те базовые стартовые элементы общего подхода, которые были заложены в период российского председательства, отражены в том числе в казанской декларации лидеров, но этим дело не ограничивается", - сказал замминистра.Есть и другие направления, в числе которых Рябков назвал новую инвестиционную платформу, в пользу которой активно выступает российская сторона."Мы её двигаем в контактах со всеми партнёрами по БРИКС, эта идея находит заинтересованный положительный отклик в большинстве случаев, я думаю, это тоже один из участков сфокусированной работы", - сказал Рябков.Он также отметил, что в этом году нужно разработать и принять стратегию экономического партнёрства БРИКС на предстоящий пятилетний период. Действие нынешней стратегии истекает в 2025 году."Нужна новая концепция экономического партнёрства, на которую страны БРИКС должны ориентироваться во взаимоотношениях и при решении проблем, которые являются общими для всех них", - подчеркнул замминистра.
https://ria.ru/20250429/briks-2014110729.html
https://ria.ru/20250429/ryabkov-2014108067.html
https://ria.ru/20250429/briks-2014104192.html
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брикс, россия, рио-де-жанейро (город), сергей рябков, в мире
БРИКС, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Сергей Рябков, В мире
Рябков рассказал об обсуждении в БРИКС ограничений в торговле

Рябков: в БРИКС обсуждают варианты реагирования на ограничения в торговле

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран БРИКС
Флаги стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Участники БРИКС обсуждают разные варианты реагирования на односторонние ограничительные меры в торговле, сообщил журналистам замглавы МИД РФ, шерпа россии в БРИКС Сергей Рябков.
"Мы обсуждаем разные опции. У стран, естественно, есть нюансировки в подходах", - сказал замминистра, отвечая на вопрос о том, не обсуждали ли участники встречи глав МИД стран БРИКС, которая проходит в Рио-де-Жанейро, необходимость выработки некоего защитного механизма или мер поддержки на фоне протекционизма и ограничения в торговле.
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"В целом тематика международных расчётов, противодействия санкциям, она звучит внутри БРИКС не один год, и она от деклараций и определённых сигналов о намерениях постепенно трансформируется в нечто более предметное, конкретное, хотя это не слишком простой и не очень быстрый процесс. Мы будем продолжать реализовывать, в том числе те намётки, те базовые стартовые элементы общего подхода, которые были заложены в период российского председательства, отражены в том числе в казанской декларации лидеров, но этим дело не ограничивается", - сказал замминистра.
Есть и другие направления, в числе которых Рябков назвал новую инвестиционную платформу, в пользу которой активно выступает российская сторона.
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"Мы её двигаем в контактах со всеми партнёрами по БРИКС, эта идея находит заинтересованный положительный отклик в большинстве случаев, я думаю, это тоже один из участков сфокусированной работы", - сказал Рябков.
Он также отметил, что в этом году нужно разработать и принять стратегию экономического партнёрства БРИКС на предстоящий пятилетний период. Действие нынешней стратегии истекает в 2025 году.
"Нужна новая концепция экономического партнёрства, на которую страны БРИКС должны ориентироваться во взаимоотношениях и при решении проблем, которые являются общими для всех них", - подчеркнул замминистра.
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БРИКСРоссияРио-де-Жанейро (город)Сергей РябковВ мире
 
 
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